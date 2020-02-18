让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬

河南南阳30万党员投入基层防控

“党员多跑腿，居民少出门”

本报记者 马跃峰

春节前，14名返乡人员回到河南，住进南阳市西峡县某小区。该县要求莲花街道临时党委进驻管理该小区。办事处城建中心主任叶静丽主动请缨，到社区临时党支部值班。“党员就要干在前！”她楼上楼下忙消毒，挨家挨户送物资。有居民想试试“党员电话好使不”，让她帮买充电器。叶静丽很快就买来送到家里。群众感动之余，居家隔离也越来越安心……

南阳市号召全市30多万名党员走出机关，沉到基层，加强防控。以乡镇（街道）为战区，成立243个临时党委；以行政村（社区）为战斗单元，成立4954个临时党支部；以自然村、居民小区、“三无”楼院等防控卡点为战斗岗位，成立1万多个临时党小组。

“党员多跑腿，居民少出门”，在南阳市城乡一体化示范区，临时党小组设立居民生活必需品保障服务岗。党员挂牌上岗，既抓防控，又保民生。仅2月13日，该区就向城区居民供应蔬菜16880斤、鸡蛋20481斤、水果5100斤、面粉71吨。与此同时，南阳各级临时党组织广泛设置“示范岗”“突击队”“服务团”，鼓励党员在近4万个岗位上做表率、当先进。

疫情防控开始以来，南阳有456人次火线递交入党申请书。经党组织研究，确定400多名入党积极分子，发展36名预备党员。4000多名驻村第一书记、扶贫工作队员取消休假，转战防控第一线。

天津蓟州东赵各庄司法所所长王辉

27年党龄，生命定格在53岁

本报记者 朱 虹

“卡口累，我去吧。”这是天津蓟州区司法局东赵各庄司法所所长王辉留给同事梁爱平的最后一条微信。

考虑到王辉身体不太好，镇里安排王辉与镇经济发展办公室主任梁爱平一起在镇政府门口执勤。梁爱平还记得王辉曾和她说，春节一天没休息。

2月10日中午，突然接到镇里通知，当天下午得有一个人跟组去新河口村卡口督导、值守。没等梁爱平说话，王辉就主动请缨。12点半，他和镇武装部长李小雷就到了新河口卡口。登记、测体温、劝离外来人员……太阳西下，寒风刺骨，王辉让李小雷到旁边的休息点休息，自己则坚持工作。

突然一位老大爷和工作人员吵起来。“我没发烧，凭啥不让我进！”王辉赶紧搬个椅子走过去，说道：“大爷，先坐下，消消气。”王辉开始苦口婆心地劝说，“大爷，今天您进去了，明天别人进去了，咱们的防疫工作不就白做了吗……”老人听后觉得有理，高高兴兴地回了家。

天黑透了，王辉在卡口值守了5个半小时才下班。街上没有行人，只有闪烁的警灯和值守检查点的灯光。回到家里，王辉在台历上记下一天的工作，将防疫袖标和工作证放在桌上，还在群里提醒同事第二天的工作。这时，疲惫的他感到胸闷、憋气，妻子李淑红赶紧把他送到区人民医院，因心梗抢救无效去世。

这位有着27年党龄的老党员，生命定格在53岁。

广州官洲街道近千名党员在忙碌

“身为党员就要冲锋在前”

本报记者 罗艾桦

“燕姐，大门岗又有10多人快要回来了！”2月13日凌晨两点，一阵急促的手机铃声响起，赖燕丽立马带着社区主任和值班医生，一起赶来为大家量体温，做登记。此时，她已连续忙碌了17个小时。

赖燕丽是广州市海珠区官洲街道党工委委员、妇联主席，丈夫和孩子都在部队服役。由于辖区城中村多，外来人口密度大，防控任务重，今年春节她毅然选择奋战在疫情防控第一线。随后，赖燕丽跟丈夫、儿子商量：“我们一家三口都是党员，身为党员就要冲锋在前。”

前段时间，市面上口罩一度脱销，不少一线工作人员和困难群众只得跑来向赖燕丽求助，一家三口顿时忙了起来。打电话联系、编短信求助、发视频寻找，一家人几乎把通讯录翻了个遍，终于筹齐400个口罩。到货后，将口罩免费分派给急需的人。

“讲实话，疫情防控宣传、来穗人员排查、公交站点执勤……成天面对的差不多都是外来流动人员，但燕姐一家子没有叫苦叫累。” 知情的同事你一言我一语，感慨不已。“记得去年‘七一’前夕，她还以‘军人家庭的幸福密码’为题，跟我们街道全体党员深情分享了她这个‘全国最美家庭’的点点滴滴，在场的人没有一个不感动。”

据了解，在官洲街道，近1000名党员用实际行动诠释共产党员的无私奉献精神，在抗击疫情前线，随处可见他们忙碌战斗的身影……

《 人民日报 》（ 2020年02月18日 06 版）