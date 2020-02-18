以科学、理性、合作态度战胜疫情

“面对新冠肺炎疫情带来的巨大挑战，中国做出了强大且令人印象深刻的反应。”联合国秘书长古特雷斯日前表示，中国政府为抗击疫情付出了巨大努力，这一努力将稳步遏制疫情。

新冠肺炎疫情发生以来，中方本着公开、透明、负责任态度，同世界卫生组织及国际社会加强沟通，用中国速度为世界防疫争取宝贵时间，用中国力量筑牢控制疫情蔓延的防线，用中国实践为世界防疫树立新标杆。国际组织和多国政府、专家学者、媒体等呼吁，面对人类共同的公共卫生安全挑战，科学、理性与合作才是正确的态度。

“不仅需要应对病毒的疫苗，还需要应对虚假信息的‘疫苗’”

“如何阻止互联网上有关疫情的虚假信息传播？”近日，世卫组织代表与美国科技企业举办了一场特殊会议。

世卫组织代表安迪·帕丁森把社交媒体上流传的有关疫情的虚假信息称为“信息疫情”。会上，世卫组织与美国相关科技企业达成一致，后者将采取措施引导事实查询、推广可靠信源，净化疫情防控的舆论空间。

“错误的信息使医卫人员的工作更加困难，它转移了决策者的注意力、引起混乱，并向公众传播恐惧。世卫组织目前不仅仅是在与病毒斗争，还在与散布虚假信息、破坏疫情应对工作的人员斗争。”世卫组织总干事谭德塞此前强调。

英国东安格利亚大学医学部教授保罗·亨特认为，虚假消息会让民众忽视世卫组织等权威机构发布的真实信息，导致民众以错误方式和态度应对疫情，不仅不利于疫情防控，甚至会危及生命。政府需要通过教育、宣传等手段，使民众对假消息“免疫”。

欧洲议会日前在法国斯特拉斯堡举行全会，其间就新冠肺炎疫情议题进行辩论。欧盟委员会负责平等事务的委员海伦娜·达利表示，欧委会已采取切实措施抗击疫情，包括与成员国分享疫情信息、资助有关科研项目及强化对欧盟公民保护机制等。她强调，欧盟对中国采取的防控措施表示赞赏。抗击疫情不是中国一个国家的事情，疫情是全世界面临的挑战。欧盟应与中国加强合作，切实承担国际责任。针对中国和亚洲民众的歧视与欧盟的法律相悖，欧委会对此“零容忍”。

会议上，欧洲议会多数议员表示，面对疫情挑战，任何一个国家都无法独善其身。欧盟应加强成员国之间以及与中国的信息共享，消除假消息造成的社会恐慌。近期在一些国家出现的歧视行为是不人道的，有悖于欧盟的基本价值观，应尽力杜绝此类现象。在灾难面前，欧盟不仅要保护好欧盟民众的安全健康，也应展现出与中国人民团结一心的姿态，同时还要加强与第三方如非洲国家的协调合作。

欧洲议会人民党党团议员多乐斯·蒙塞拉特认为：“欧盟亟须建立一整套沟通策略，告知民众如何正确应对疫情。当前，我们不仅需要应对病毒的疫苗，还需要应对虚假信息的‘疫苗’。”

“不要人为制造恐慌，不要导致事态升级”

疫情期间，谣言往往令缺乏相关知识的公众慌乱。很多国家的媒体和医学专家通过多种渠道积极普及知识，破除谣言，帮助民众树立正确认识。

在美国著名脱口秀主持人特雷弗·诺亚的节目中，马来西亚籍华裔喜剧演员钱信伊带来了一场“辟谣”脱口秀。钱信伊以幽默的口吻驳斥了“喝漂白水、吃大蒜、用生理盐水洗鼻等能对付病毒”等谣言。他还呼吁，停止将新冠病毒称为“亚洲病毒”，停止歧视亚裔行为。该节目播出后获得热烈反响。

在近日举办的美国科学促进会会议上，西雅图弗雷德·哈钦森癌症研究中心研究员特雷·贝德福德驳斥了“新冠病毒是基因工程人为制造”这一耸人听闻的“发现”。通过缜密分析，贝德福德反驳称：“没有任何基因工程的证据。我们所掌握的证据是，病毒的突变与自然进化完全一致。”

针对一些人为夸大的疫情信息，俄罗斯国家杜马教育和科学委员会第一副主席、前总防疫师奥尼先科敦促：“不要人为制造恐慌，不要导致事态升级，不要试图进行信息恐怖袭击。”

“大众面对未知病毒威胁，普遍感到焦虑和无助，对信息的需求急剧上升，这为各种谣言和阴谋论创造了市场。”美国乔治·华盛顿大学全球健康系副教授黄成表示，除了客观全面地呈现证据、澄清事实外，权威人士还需从动机角度反驳有关言论的荒谬性。

“中国采取了正确的策略来遏制疫情”

“需要事实，而非恐惧”“需要科学，而非谣言”“需要团结，而非污名化”，这是谭德塞反复倡议的。

“中国政府在抗击疫情时与世卫组织始终保持密切合作，全球应对疫情要基于事实而非臆测。”14日，世卫组织卫生紧急项目负责人迈克尔·瑞安在世卫组织例行记者会上强调。“我们在中国一直有专家组，世卫组织办事处从一开始就在那里。”他表示，中国政府与世卫组织始终保持合作，邀请国际专家进驻，与全世界分享有关病毒的基因序列。有关美国官员的言论与此并不一致。

俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃日前在新闻发布会上，谴责一些西方媒体使用虚假信息诋毁中国。她说：“在中国人民遭遇史无前例的新冠肺炎疫情之际，这些文章的作者利用虚假信息，胡编乱造，不但没有表现出对一个国家及其人民的尊重，而且缺乏必要的同情心。”俄罗斯高等经济学院东方学教研室主任阿列克谢·马斯洛夫则提醒民众关注事实，那就是“中国采取了正确的策略来遏制疫情”。

在尼日利亚中国研究中心举办的抗击新冠肺炎疫情专题对话会上，尼中媒体中心创办人依堪纳·伊曼乌表示，当前网络上流传着一些不实信息，媒体必须要给世界一个真相。“加强合作，我们将最终战胜疫情。”

尼日利亚《领航报》总编辑奥斯汀·马霍表示，负责任的媒体应该有自己的主张，用事实说话。马霍还刊文抨击不实报道，认为“中国的许多措施正成为应对疫情的新标杆”。

（本报华盛顿、布鲁塞尔、莫斯科、阿布贾2月17日电）

《 人民日报 》（ 2020年02月18日 03 版）