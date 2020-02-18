“无物业小区”有人管

本报石家庄2月17日电 （记者史自强）2月15日上午9时，河北廊坊永丰道居安里平房门口，皑皑白雪间，几名坚守疫情防控一线的“红马甲”格外显眼。这是廊坊市地方金融监管局党员干部和广阳区五福街社区共同组成的党员先锋岗，他们负责防控的居安里平房和农行宿舍是两个无物业小区，居住着110户群众。

“我们辖区有5个小区，社区工作人员只有6人。”廊坊市广阳区五福街社区党支部书记王飞说，市地方金融监管局的支援，有效化解了人力不足。

在疫情防控的关键期，对于一些无物业管理小区，单靠街道社区干部防控，力量薄弱。查漏洞、补短板，全力织密织牢疫情防控网，2月3日开始，廊坊市委组织部连夜从47个市直单位紧急抽调300名党员干部，支援广阳、安次两区，增强无物业小区疫情防控力量，确保城市社区疫情防控不留“真空地带”。接下来廊坊市将继续督促参与防控的党员干部守好阵地，发挥好党员模范先锋作用，作表率、担重任。

《 人民日报 》（ 2020年02月18日 11 版）