凝聚起众志成城共克时艰的强大正能量

2月10日，习近平总书记在北京市调研指导新型冠状病毒肺炎疫情防控工作时强调，要深入宣传党中央决策部署，营造万众一心阻击疫情的舆论氛围，凝聚起众志成城、共克时艰的强大正能量。这为做好疫情防控中的宣传教育和舆论引导工作指明了方向、提供了根本遵循。

新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，习近平总书记高度重视，作出一系列重要指示，多次主持召开会议，对疫情防控工作进行研究部署，提出明确要求。党中央成立应对疫情工作领导小组，建立联防联控机制，各项防控举措相继出台。全国上下全力奋战、英勇奋战、团结奋战，形成了全面动员、全面部署、全面加强疫情防控工作的局面。“人心齐，泰山移。”凝聚起众志成城、共克时艰的强大正能量，为打赢疫情防控阻击战提供强大舆论支持，必须深入宣传习近平总书记重要讲话、重要指示精神和党中央决策部署，使全党全社会更加紧密地团结起来，坚决贯彻坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策的总要求，再接再厉、英勇斗争，以更坚定的信心、更顽强的意志、更果断的措施，紧紧依靠人民群众，坚决把疫情扩散蔓延势头遏制住，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。

“疫情就是命令，防控就是责任。”这次疫情发生以来，全国各地区前往湖北和武汉支援的广大医务工作者、人民解放军指战员以及各方面人员发扬越是艰险越向前的大无畏革命精神，闻令而动，坚忍不拔，不怕牺牲，攻坚克难。各条战线做了大量艰苦工作，付出巨大努力。凝聚起众志成城、共克时艰的强大正能量，就要大力宣传一方有难、八方支援的大爱精神，宣传一线医务工作者、基层干部、公安民警、社区工作者、志愿者等的感人事迹，宣传基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，等等。特别是要关心关爱广大医务工作者，大力宣传优秀典型和先进事迹，帮助解决实际困难和问题。通过充分报道各地区各部门联防联控的措施成效，生动讲述防疫抗疫一线的感人事迹，讲好中国抗击疫情故事，展现中国人民团结一心、同舟共济的精神风貌，更好强信心、暖人心、聚民心，凝聚众志成城抗疫情的强大力量。

疫情防控是一场保卫人民群众生命安全和身体健康的严峻斗争，现在疫情防控正处于胶着对垒状态。打赢疫情防控阻击战，必须紧紧依靠人民群众，构筑起疫情防控的人民防线。这就要求我们加强舆论引导，加强有关政策措施宣传解读工作，使人民群众更好地理解和支持各项联防联控措施，形成同舟共济、群防群治的合力。要加大对传染病防治法和防控知识的宣传教育，引导全社会依法防控。广泛普及科学防护知识，引导人民群众正确理性看待疫情，增强自我防范意识和防护能力。要及时回应社会关切和舆论关注，既促进矛盾和问题的解决，又引导公众看本质、看主流、看趋势。同时，各地区各部门要及时发布权威信息，回应群众关切，增强及时性、针对性和专业性，引导群众增强信心、坚定信心。

中华民族自古就有无惧风雨、不畏艰险的英雄气概，中国人民有信心、有能力战胜前进道路上的一切艰难险阻。今天，在党中央的坚强领导下，紧紧依靠人民群众，同心协力、英勇奋斗、共克时艰，就一定能取得疫情防控斗争的全面胜利。

《 人民日报 》（ 2020年02月18日 09 版）