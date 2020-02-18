防疫情 防抑郁 北京多方式开展在线心理咨询

如何正确面对新冠肺炎疫情？怎样减轻恐惧焦虑心理？北京各区各部门积极开展心理咨询，帮助民众战胜疫情期间的心理“病毒”。

微信平台开展心理咨询志愿服务

大兴区文明办携手大兴区爱联盟青少年发展服务中心利用文明大兴微信平台，开通网络在线心理咨询志愿服务。网友通过关注“文明大兴”微信公众号在留言处注明“心理咨询”，就会有心理专家一对一进行线上咨询。

据介绍，项目启动后先后招募到21位心理志愿者，这支“文明大兴”义务心理辅导队由心理健康、精神卫生、志愿服务等方面的专家和其他相应学科背景经验丰富的心理咨询专业人士组成。他们将在服务时间内免费为奋战一线的抗击疫情工作人员及家属、新冠肺炎的疑似患者或确诊患者及其家属、因感染或因需要被隔离的相关人员、因疫情引起心理焦虑的普通群众提供服务，直至疫情结束。

首批心理志愿者——北京听语静心教育咨询中心主任、心理学硕士李璐表示，在接线过程中，大多数咨询者都是恐惧、焦虑、甚至面对一些虚假信息的不知所措。作为心理咨询师给他们一个理解、共情和陪伴相当重要。首先要让他们感到自己这个时候有如此的情绪属于正常，这种恐惧和焦虑通过专业的疏导是可以转化的。通过专家们的努力，让咨询者认同活在当下，并接受这个特殊时期的生活，让他们相信可以度过这个难关，开始新的生活。

抗击疫情从“心”开始。大兴区文明办相关负责人表示，通过线上心理咨询服务，解决咨询者心理上的困惑。绝大多数求助者情绪能得到释放，心情变得愉悦，最大化缓解心理上的负担，从正面引导、心理舒缓、正确的防控方法让公众安心在家，做好抗击疫情的心理防线工作。同时，专家们也充分利用交流的机会引导大家主动开始健康文明的生活方式，用积极乐观的心态去对待疫情给大家带来的不良反应。

开通心理援助专线防“抑”

“无论是街道医护人员，机关干部、还是社区的工作人员，从节前到现在一直停休，身心都承受着不容忽视的压力。其他普通民众，尤其是返京被隔离人员，也出现各种恐慌焦虑的情绪，这时可能需要专业的心理支持服务。”北京市西城区相关负责人表示，疫情期间，部分人员或多或少会出现的焦虑、害怕、恐慌等情绪，因此防“疫”也要防“抑”。

在西城区白纸坊街道，社会心理服务中心推出“新冠肺炎疫情心理援助专线”。

据介绍，社会心理服务中心包括心理咨询室，团体心理辅导活动室，配有心理辅导沙盘、音乐放松按摩椅、心理健康自助仪、情绪宣泄等设备，拥有心理服务专业师资力量11名，形成以专职心理咨询师、社区卫生服务中心医生为主体，专业社工、社区心理服务人员为补充的全街道社会心理服务网，辐射社区达19个，力争将社会心理服务工作深入至每个需要的住户身边。

因疫情期间的特殊性，“新冠肺炎疫情心理援助专线”重点采用电话咨询和网络支持两种方式提供心理援助。对于急需情绪疏导和心理支持的民众，可以在工作日期间选择以电话方式，由国家二级心理咨询师进行每次时长为30分钟以内的心理疏导；对于情绪波动较为缓和的民众，可以选择通过心理援助微信群了解疫情相关心理科普知识，同时服务人员还会在群内针对民众提出的疫情相关心理问题进行简要心理健康教育和心理疏导。居民可通过二维码进行咨询和预约。

负责人表示，在这场人类与病毒的战斗中，不仅包括身体机理的抵抗，还包含内心世界对疫情的反应和耐受。学会给我们的内心戴上“口罩”，保护自己的心理不会随便受到干扰或感染，也是对抗新型冠状病毒的一种方式。 (王燕 张海涛)