辽宁开通湖北新冠肺炎远程会诊 24小时接诊重症患者

17日下午，连接辽宁和湖北的新冠肺炎重症患者远程会诊视频连线正在进行。

屏幕一端是位于辽宁省沈阳市的中国医科大学附属第一医院远程会诊中心，另一端是湖北省襄阳市中心医院远程会诊中心。当天下午，襄阳市中心医院专家团队就最近新冠肺炎重症患者的病情，通过远程诊疗系统佐以影像，向中国医大一院新冠肺炎医疗救治专家组做了详细介绍。

“患者初期是疑似病例收住入院的，初期就是发热，呼吸循环稳定，后确诊为新冠肺炎患者，2月5日白天出现呼吸困难，晚上就出现了意识障碍。”襄阳市中心医院重症医学科主任曹锋生结合患者连日来的“CT”影像介绍患者情况，患者一直依赖“艾克膜”维持循环，已经10天了，但一停就不行。

中国医大一院新冠肺炎医疗救治专家组经过讨论，提出了治疗意见：“患者需要早期干预，早‘插管’吹氧有帮助。患者脱离‘艾克膜’可能性小，动态监测血小板，口服‘阿比朵尔’。有任何新情况随时连线我们。”

中国医大一院副院长辛世杰说，新冠肺炎疫情发生以来，辽宁已经向湖北派出了1000多人的医疗人员，但是去湖北的队伍人员毕竟有限，远程会诊的目的就是解决湖北的重患救治，对治疗成胶着状态的患者，给出进一步的治疗方案。

辛世杰说，远程平台除有呼吸与危重病科、重症医学科、感染科团队的新冠肺炎救治专家组，还备有10几个科室的线上会诊队伍，为下一步治疗过程中患者出现的各类并发症做充分准备，24小时为襄阳市新冠肺炎疑难危重症患者提供远程医疗支持。(王景巍)