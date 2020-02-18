疫情期间，如何安全去医院就诊？专家释疑

疫情期间，如何安全去医院就诊？

新冠肺炎流行，医院不免成为很多人心中“危险等级最高的地方”。特殊时期，其他病还要不要去医院？有轻微发热或呼吸道症状就要去发热门诊吗？怎么才能避免交叉感染？针对一些民众的疑问，记者进行了采访了解。

其他疾病还要不要去医院“凑热闹”？

专家提示，对于急症或危重症患者，仍需到急诊尽快就医，注意做好防护。对于慢性病稳定期的患者，则尽可能减少去医院就诊，可以线上咨询。

国家卫健委医政医管局监察专员郭燕红表示，互联网医疗咨询服务通过线上引导患者分时段就诊，能够尽量减少患者在院内的聚集，降低交叉感染的风险。

记者了解到，为减少患者到医疗机构就诊次数，近日多地相继出台政策措施，适当增加慢性病患者单次开药药量。北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强说，目前该医院最多可为高血压、糖尿病、慢性肝病等需要长期用药的患者一次性开三个月的药。若患者是老年人，家人还可持其身份证、医保卡等证件代为开药。

也有不少患者在疫情出现前就约好了相关手术，王贵强建议，若是针对白内障等病情发展缓慢的疾病的择期手术，患者可与主治医师商量将手术时间延期到疫情之后。

那么，需要每周或每月定期到医院接受治疗的患者该怎么办？由北京协和医院组织编写、中国协和医科大学出版社出版的《北京协和医院新型冠状病毒感染大众防护问答》提示，对于强需求的治疗安排，如患有恶性肿瘤需要定期静脉输液化疗治疗的患者，在经治医生评估风险后，接受医院安排及时入院完成化疗治疗，入院期间配合病房安排做好个人防护。

对于患类风湿关节炎、溃疡性结肠炎等病情稳定、定期应用生物制剂的自身免疫病患者，可考虑在经治医师指导下，短时期改用口服治疗方案，或适当延长给药间隔，必要时再回医院接受治疗。

有轻微发热或呼吸道症状就要去发热门诊吗？

不少人出现了轻微发热或呼吸道症状，却害怕去发热门诊会被隔离或交叉感染，对此王贵强强调，特殊时期，为保证患者和他人的安全，一般不明原因发热的患者需要先经过发热门诊筛查，排除新型冠状病毒感染后，方可根据情况到门诊就诊。只有新冠肺炎疑似或确诊患者才需要进行隔离观察。

《北京协和医院新型冠状病毒感染大众防护问答》提到，如无流行病学史，单纯出现打喷嚏、流鼻涕、咽痛等上呼吸道症状，而乏力、发热、咳嗽等症状都不太明显，也可能是普通感冒，年轻患者、无基础病人群，可暂居家观察。

一旦发热症状加重或呼吸困难加重，尽早到发热门诊就医；年长患者或有基础病人群，建议尽快就医。

冬季也是流感高发季，流感多以高热、头痛、肌痛和全身不适起病，可有畏寒、寒战，多伴有全身肌肉关节酸痛、乏力、食欲减退等全身症状。此类患者，需要到发热门诊进行筛查。

到医院就诊如何正确防护？

专家提醒，患者到医院就医，一定要戴口罩。到一般门诊就诊，正确佩戴一次性医用口罩即可。如果去发热门诊，建议佩戴医用外科口罩，并尽量乘坐私家车或出租车、网约车就医。在医院减少不必要的接触，回家后好好洗手。

有人担心，去过医院会不会成为密切接触者？北京地坛医院感染性疾病诊疗与研究中心首席专家李兴旺说，在没有防护的情况下，与疑似或确诊病人近距离接触的人，才算密切接触者。

此外，《北京协和医院新型冠状病毒感染大众防护问答》提出，目前发热患者有专用通道，疑似或确诊患者有专门的隔离区域，因此去医院看病接触到感染者的机会并不会显著高于其他相对人群密集的公共场所，患者仅去医院看病并不会成为密切接触者。

粪便里可以检测到新型冠状病毒，医院的厕所还能用吗？王贵强表示，目前还没有证据说明新型冠状病毒存在粪口传播，经呼吸道飞沫传播和接触传播仍是主要传播途径。只要戴口罩、勤洗手，就不需要过度担心，医院的厕所同样可以放心使用 (记者温竞华、田晓航)