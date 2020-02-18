解除隔离10天后确诊，专家：个别患者潜伏期较长，警惕无症状者

(健康时报记者 任璇)2月15日，山东日照市卫健委发布一则公告，2月15日0-12时，该市新增1例新型冠状病毒肺炎确诊病例。该病例的引起关注的原因在于，患者已经经过隔离，且在10天后被确诊。

全家解除隔离10天后被确诊

根据日照市卫健委的通报信息，患者刘某，男，42岁，日照市人，是日照市第16号确诊病例，也是第10号确诊病例于某光的女婿。

健康时报记者致电日照市卫健委，一名工作人员根据通报信息，向健康时报记者介绍了该病例的细节：

1月20日刘某的妻子于某燕曾与岳父于某光有接触。

在其父亲1月31日被确诊后，包括女婿刘某和于某燕(38岁)、女儿(11岁)、儿子(5岁)在内的一家人均被集中进行隔离医学观察。

2月2日上午对一家四口进行咽拭子检测均呈阴性，观察期间无异常；

2月4日观察期满全部解除隔离。此时距离1月20日于某燕第一次接触确诊病例于某光已满14天，一家人并无异常。

根据《新型冠状病毒肺炎防控方案(第四版)》中“密切接触者的追踪和管理”提到，密切接触者医学观察期为与病例或无症状感染者末次接触后14天。

不过，10天以后，也就是2月14日下午，女婿刘某出现咳嗽、发热症状，到日照市人民医院就诊，随即被隔离治疗。

2月15日核酸检测呈阳性，确定为新冠肺炎确诊病例。妻子于某燕、女儿、儿子核酸检测也均为阳性，为无症状感染者。

健康时报记者2月16日从日照市人民医院工作人员处了解到，当日下午山东省相关专家已来到日照对该病例着手做流行病学调查。对于该病例，目前存在很多不确定性因素，是否存在隐瞒病史、是否存在“超长潜伏期”、是否存在再次接触感染等情况都未明确。对于该病例，目前山东省疾控中心仍在调查中。

为何解除隔离10天后被确诊?

树兰(杭州)医院感染科副主任盛国平向健康时报记者表示，这种情况存在的可能性很多，部分病人的潜伏期特别长，可能比目前指南中的14天还要长，所以过了隔离期还有传染性。

不久前，中国工程院院士钟南山团队在预印本网站(未经过同行评审)medRxiv上发表“中国2019年新型冠状病毒感染的临床特征”研究中，存在1例特殊病例，潜伏期长达24天。

此外，盛国平表示，核酸检测阳性与否，与采样有关，也和病毒复制的量有关。不同部位，不同时期，不同免疫状态，有不同的病毒量，也就决定了核酸检测的结果。再者，也不排除隔离期解除后，再被感染的可能。部分人也可能会隐瞒自己接触史。

同时，新冠病毒随着传代，致病力可能会有改变，病毒的“毒性”也可能下降，临床的表现就不会特别典型，所以潜伏感染的概率可能增加，或者说无症状的感染源可能增加。

“解除隔离后又查出阳性，这种情况确实较少见，说明个别患者本病的潜伏期较长，另外可以有无症状的阳性者等。”上海交通大学附属第一人民医院呼吸科主任周新也向健康时报记者表示，绝大多数人潜伏期平均为5天左右，所以隔离两周是正确的，为保险起见出院或解除隔离后也要居家观察两周。

健康时报记者注意到，日照市政府新闻办在2月15日的新闻发布会上提到，为了进一步加强密切接触群体的管理，防止疫情扩散，从2月15日开始，安排对所有已解除医学观察的密切接触者进行为期半个月的健康随访，逐人建立健康档案，每天开展症状监测。重点是确诊病例的配偶、子女、父母等亲属，聚集性病例的社会关系，有湖北武汉等重点地区旅居史和人员接触史的群体。健康随访期满前，都将进行核酸检测。