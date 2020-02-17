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中医药管理局：中医药参与救治确诊病例占比85.2%

2020年02月17日16:55 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月17日电（董童）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家中医药管理局医政司司长蒋健介绍，目前中医药参与救治的确诊病例共计60107例，占比85.2%。

蒋健介绍，目前有28个省（市、区）630多家中医医院派出3100余名医务人员支援湖北。国家中医药管理局选派由张伯礼、黄璐琦、仝小林三位院士领衔的专家团队和4批国家中医医疗队共588人到武汉开展救治工作。

“国务院联防联控机制印发了《关于在新型冠状病毒肺炎等传染病防治工作中建立健全中西医协作机制的通知》，要求各地建立健全中西医协作机制，强化中西医联合会诊制度，促进中医药深度介入诊疗的全过程。”蒋健表示，下一步国家中医药管理局将会同相关部门推进中西医协作机制，不断探索总结推广中西医结合治疗的有效方法，提高治愈率、降低病死率。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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