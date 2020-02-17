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世卫组织考察组赞赏中国综合防控成效

2020年02月17日15:32 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月17日电 （记者孙博洋）在今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍了“新冠肺炎疫情防控座谈会”的相关情况。

米锋介绍，2月16日晚，国家卫生健康委在京举办新冠肺炎疫情防控座谈会。中国-世界卫生组织新冠肺炎联合专家考察组和国务院联防联控机制相关成员单位代表约80人参会。

“在会议上，国家卫生健康委副主任李斌介绍了全国疫情防控情况，防控工作取得的积极成效，疫情形势出现积极变化。中国将继续与国际社会一道，共同应对疫情挑战，维护全球卫生安全，欢迎联合考察组就中国和全球疫情防控提出建议。”米锋说。

在座谈会上，科技部、农业农村部、海关总署、林草局、药监局、中医药局等部门分别介绍了主管领域的防控工作；湖北省政府负责同志通过视频连线，介绍了当地疫情防控情况，省、市卫生健康部门和专业人员参与交流。

考察组与参会人员就疫情形势、社区和农村防控、野生动物管理、药物和疫苗研发等进行了交流，对中国采取的综合防控措施和取得的成效给予赞赏，并对中国医务人员忘我精神表示敬佩。

据介绍，联合专家考察组将于2月17日赴北京市、广东省和四川省开展现场考察。

(责编：欧阳易佳、李栋)


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