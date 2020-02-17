社区卫生机构正严防死守

基层防控是此次疫情控制的关键，特别是社区和农村工作的成败，决定了疫情防控工作的走向。为此，本报即日起推出专栏，介绍基层防控的工作进展与经验做法。

在疫情的冲击下，全国所有的社区卫生服务机构都进入了战时状态。面对看不见的病毒，社区卫生服务机构如何发挥疫情防控的“哨所”作用？

医疗和接种都没停

“随着陆续开工，现在返京的人员开始多起来了。”2月12日，北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心主任王辉告诉记者，该中心位于城乡接合部，流动人口多，随着返京人员增多，防控压力很大。

高碑店社区卫生服务中心紧邻北京地铁1号线和八通线的接合部，有22个社区、4个村，常住人口将近12万。“我们中心就在村里，医生和护士有120多人。”王辉说，疫情发生后，该中心和所属的社区卫生服务站继续开诊，为慢病患者、老年人等人群提供服务，同时坚持开放预防接种门诊。为防止人员聚集，该中心采取了分时段预约系统，并在接种大厅门口限流。

此外，该中心充分应用瞩目系统、微信视频，对签约居民、孕产妇、精神病患者及密接居家观察人员进行随访管理，提供产后访视指导、患者随访、专家联合查房、健康宣教、心理疏导服务，服务好每位签约居民。

上海市浦东新区高行社区卫生服务中心服务人口15万，其中户籍人口6万，近10万人是流动人口。高行社区卫生服务中心主任唐志红说，虽然中心不设发热门诊，但是按照工作要求加强了预检分诊工作。现在，所有进入中心的人员都要进行体温监测，而且有两道关卡进行核对：一是中心门口开展体温监测，并询问流行病学史；二是门诊预检分诊台再次测量体温，询问流行病学史，并对来院人员信息进行登记。

全程、全面战“疫”

当前，相当多外地人员返回工作地。对来自重点疫区的人员，如何让他们按照所在地要求居家医学观察？在此期间，发现身体异常怎么办？社区卫生服务中心正在为解答好这两个问题做准备。

北京市方庄社区卫生服务中心主任吴浩介绍，近期有从湖北、武汉到方庄社区的人员，方庄地区办事处统筹各居委会工作人员对他们进行了登记管理，并告知其主动配合居家隔离的具体要求和方案。隔离期间，社区居委会协助满足隔离人员生活必要需求，社区卫生服务中心技术人员利用信息技术开展健康咨询和随访，指导居家监测和知识防护，疏导心理焦虑。通过家庭医生对发热患者、疑似患者进行全面、分类分层的排查和分流，减少居民盲目就诊。

“我们主要根据专业，统筹安排社区防控人员。”王辉介绍，保健科承担着武汉回京人员健康追访、病家疫源地消毒、密切接触者健康监测等多项任务。科里16人在春节假期前全部取消了回家的行程，参与值守。

24小时值班，参与追访，上门采样，协助“120”转运密切接触者，配合疾控机构开展流调，社区卫生服务中心全程、全面战“疫”，让社区防控网织得更密。

“家庭医生团队跟社区居委会建立联系，密切接触者和返京居家医学观察人员一旦有健康问题，可以随时联系。”王辉说，当前该中心管理的密切接触者共有30多名，其中一半在朝阳区统一安排的城区集中管理点，剩下的在家隔离。“从每日监测家庭成员健康状况到保障防护物资，这些工作都要指导、负责到底。”

为了做好防控工作，上海市浦东新区高行社区充分发挥联防联控机制。唐志红介绍，各个居委会加强了对返沪人员的排摸，在小区门口张贴告知，告知进入小区人员均需测量体温，外来返沪人员需与居委会联系，填报健康信息登记表，自行居家观察14天。社区卫生服务中心对重点疫区来沪人员全部开展居家隔离观察，每天开展体温监测，询问健康情况，并在人员出现发热等不适时，派医务人员上门查看，打“120”转至发热门诊进一步诊治。

基层防疫能力在提升

除北京、上海外，其他地方也在根据具体情况严防死守。

在人口流入大省浙江，各市县级卫生健康行政部门、疾控中心、医共体等相继组织基层医务人员进行培训。通过电视电话会议、在线培训等方式，就新型冠状病毒病原学特点、病例鉴别诊断、病例发现报告及治疗、疑似对象转运等进行培训，提高基层医务人员的防疫能力。

四川省委、省政府启动出省务工和返岗农民工行前免费健康服务工作。卫生健康部门组织乡镇卫生院和社区卫生服务中心家庭医生团队提供免费服务，询问流行病史，测体温、血压、心率，做呼吸道症状筛查，提出职业健康防护建议，并为其出具健康状况随访记录表。

武汉市武昌区首义路街社区卫生服务中心当前充满了战“疫”的硝烟味。不足50人的社区卫生服务中心，每天都很忙：管理20张社区病床，做好日均70多人的门诊预检分诊，巡诊3个隔离点，从4个社区收集核酸检测样本送检，打100多个随访电话，对20户～40户进行上门随访……

该中心业务副院长余旻毅说，3个隔离点总共有250多名新冠肺炎密切接触者，他们每天巡诊两次。“首先要大家测量体温，查血氧饱和度，做基本的问诊。”很多人要吃药，隔离点有些药开不出来。因此，他们的一项重要工作是统计密切接触者的所需药品。开好后，再送回隔离点。

“每天从4个社区收集的核酸检测样本大约有100个。我们要将人员名单做成电子版，传给疾控部门，并负责将这些样本送到大医院检测。检测结果出来后，由疾控部门通知社区，我们再电话通知每个人。”余旻毅说，“有个免费的中医药项目，所有中药都免费发放。刚开始送来的是水煎的，现在已经是颗粒剂了。”但是，除了中药，其他新冠肺炎治疗药品仍然供应不全。（首席记者 叶龙杰 姚常房）