恒瑞在湖北将公司创新长效升白药免费捐助给癌症患者

年初至今，湖北省武汉市等多地爆发新型冠状病毒疫情，防控形势十分严峻，医疗资源严重短缺，引发了社会高度关注。疫情之下，癌症患者等特殊人群的正常医疗服务同样需要得到保障。2月13日，国家卫健委提出“我们一手要抓疫情的防控，另外一手也一定要保障正常的医疗服务。对疫情比较重的地方，要全力做好新冠肺炎患者的救治工作，同时特别关注肿瘤、尿毒症等患者的医疗需求。”

作为肿瘤药品生产基地和抗肿瘤创新药研发企业，江苏恒瑞医药股份有限公司今日正式宣布向慈善机构捐赠市场价值超过300万元其公司创新长效升白制剂硫培非格司亭（商品名：艾多），全部免费提供给湖北全省有治疗需求的癌症患者。

据悉，第一阶段慈善捐助药品总市场价值超过300万元人民币的硫培非格司亭（商品名：艾多）已从江苏恒瑞医药股份有限公司的连云港总部启程送往湖北省武汉市，本次慈善项目的联合发起方国药控股湖北有限公司将立即将赠药发往武汉各区、湖北各地市的赠药发放点（后附发放点药店目录）。

据了解，本次“为湖北癌症患者护航”慈善项目的捐助对象为疫情时期湖北当地由主治医生判定可以从硫培非格司亭治疗中获益的肿瘤患者，每位患者每次限领一支。具体领取方式由慈善机构对外正式公布。

湖北省各地区慈善赠药发放点名单