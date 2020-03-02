国药器械联手丹麦UVD Robots捐助一线抗疫

经过连日长途跋涉，跨越千山万水，满载丹麦人民爱心与关怀、首款获得IERA Award（国际机器人和自动化创新创业）大奖的UVD消毒机器人于2月29日抵达武汉，并“入职”雷神山医院。这是国药集团中国医疗器械有限公司（简称“国药器械”）、丹麦UVD Robots机器人公司联合捐赠新冠肺炎患者定点收治机构的高科技智能设备。

新冠肺炎疫情下，消毒杀菌工作是阻断疫情发展的关键一环。但是，由于普通护工不能进入病区，导致医护人员除了忙于救治患者，还要承担大量的消毒杀菌工作。在接收重症患者为主的雷神山等医院，病人更替频繁，消杀频次更高，因此，医护人员工作非常繁重。

如何有效降低消杀工作劳动强度，使广大医护人员专心投入一线救治工作？

作为责任央企，国药器械急之所需，在连续一个多月全力保障防控物资调配任务的同时，与丹麦UVD Robots公司取得联系，双方决定联合捐助数台消毒机器人，用于全力支援一线抗疫。

29日上午，双方联合捐赠的首台UVD消毒机器人顺利运抵武汉雷神山医院。检测验收后，国药器械工作人员立即进行装机调试工作。

选择消毒机器人的首要因素是安全、效果和效率。目前，UVD消毒机器人的消杀功效、工作效率、职业安全等处于国际前沿技术水平。此前，它已经在美国、英国、澳大利亚、日本、丹麦等40多个国家和地区上市，广泛用于医院发热门诊、ＩＣＵ、手术室，以及办公场所等其他场景的空气、物表和地面消毒。其功效和杀菌率通过欧洲多个独立微生物实验室验证，并获得欧盟CE、德国TUV等多个国家和地区的认证认可。

丹麦UVD消毒机器人主要有三大特点。第一大特点是360°无死角超高效能灭菌，杀菌消毒99.99%，无残留污染。第二大特点是超高效率，智能防护。25㎡手术室，仅需10分钟完成消毒，2小时内能完成200㎡共计17间手术室快速消毒。机器人自动充电2.5个小时，能够连续完成9-10间病房的消毒。并且，其安全防护智能设计，能够在人员开门时自动停止消毒，避免职业伤害。作为高科技产品，该机器人第三大特点是全自动运行，远程易操控。可自动定位消毒点位，确保一米之内近距离有效灭菌。UVD机器人的这三大特点能够有效降低人员进入隔离区的活动频次和交叉感染风险，大大减轻消杀工作强度。

丹麦UVD Robots机器人公司CEO表示，目前UVD消毒机器人在世界范围内供不应求，生产线全负荷运转，但帮助中国战胜疫情是全公司的首选。

接下来，国药器械将联合UVD Robots公司进一步调配消毒机器人支援武汉协和医院、中南大学湘雅医院等医院，为新冠肺炎“战疫”贡献力量。同时，通过此次合作，国药器械与丹麦UVD Robots公司达成协议，成为UVD消毒机器人的国内独家战略合作伙伴。

未来，国药器械将继续履行央企责任，为疫情防控提供更多的高科技产品。