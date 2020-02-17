保障首都市民的“菜篮子”：雪后探访疫情下的北京新发地市场

雪后的北京，寒风仍然凛冽。在顶住严寒天气，抗击新冠肺炎疫情的同时，北京新发地市场的商户们纷纷开门营业，各地的农产品运输车辆川流不息，保障首都市民的“菜篮子”。

15日的清晨，天刚蒙蒙亮，来自河北、吉林、河南等地的农产品车辆正在有序地驶入新发地市场。在门口，新发地市场的工作人员手持体温检测器对每一个人测量体温。

在新发地市场里，受疫情影响，市场氛围仍然冷清，采购水果蔬菜的顾客并不多。各地的农副产品运输车紧凑地排列在一起，菜商和工人正在紧张地搬运农产品，把包装精美的水果、成箱的新鲜蔬菜仔仔细细地码在商铺门口。

新发地市场商户、北京正丰商贸有限公司董事长王慧东正在忙着与超市对接运送水果蔬菜，手中的电话响个不停。他说：“现在受疫情影响，我们在农村收货受到了影响，但是通过各省区域之间货物调剂和自有生产基地的生产保障，现在的供应量和平时基本持平，仅水果每天就发出近1000吨，供应各大商超、电商平台，可以满足北京客户的需求。”

供应得到保障，价格怎么样？根据新发地市场统计部提供的最新数据，2月14日，新发地市场蔬菜加权平均价是3.06元/公斤，比上周末（2月7日）的3.0元/公斤上涨2%，在近几年同期中处于中间偏上的位置。而鸡蛋、肉鸡等产品的节后价格处在了下降区间。

北京新发地农产品批发市场总经理张月琳说：“疫情之下，我们积极地与供货商沟通，让他们提早将农产品运到新发地市场，同时政府一系列保障蔬菜收购、运输政策的出台，蔬菜供应的稳定性正在逐渐向好。现在我们每天的上市量接近1.8万吨，接近平时的供应水平，价格基本稳定住了，可以说现在的供应量保证北京市是充足的。”

怎么能把蔬菜快速送到老百姓手里是一个大问题。15日一大早，新发地百舸湾公司的蔬菜直通车再一次出发，数十位司机将新鲜蔬菜送往海淀、朝阳等地的社区，居民当天就能在家门口买到新鲜的蔬菜水果。流动的“菜篮子”为居民在寒冷天气里送来温暖。

新发地百舸湾公司负责人介绍，为了解决社区居民买菜难问题，对于一些封闭小区，百舸湾提前准备了打包好的蔬菜、水果、蛋、奶等箱盒，保证能够满足普通家庭的每日基本农副产品需求。当天通过社区工作微信群接龙确定好社区居民们的需求量，翌日将蔬果按需求包装好送到社区指定接货处。

记者从北京市商务局了解的数据，目前，北京市17家备案的蔬菜直通车企业拥有规范化蔬菜直通车344辆，服务社区460余个，疫情期间新增服务社区20余个，每天预留40辆左右蔬菜直通车作为应急备用车辆。

北京市商务局副局长刘梅英表示，北京市 “菜篮子”工程建设扎实推进，已经建立了较为稳固的生活必需品货源供应基地和渠道，同时还建立了完善的粮油、肉蛋、蔬菜等生活必需品政府储备制度和应急投放网络体系，能够保障市场供应需求。

“虽然新冠肺炎疫情给市场的储备带来了一定的困难，但经过大家的共同努力，困难正在被克服，全力保证让大家吃上新鲜的瓜果蔬菜。” 张月琳说。（记者吉宁）