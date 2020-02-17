97岁！南京年龄最大新冠肺炎患者治愈

2月16日，一位97岁高龄（1922年6月出生）的新冠肺炎患者在南京市第二医院汤山院区（南京市公共卫生医疗中心）成功治愈，这也是目前南京治愈的最高龄的新冠肺炎患者。16日还有2名确诊患者治愈出院，一位是89岁男性，一位是24岁女性。截至目前南京共有32名确诊患者出院。 记者了解到，这3位患者经南京市第二医院汤山院区（南京市公共卫生医疗中心）精心诊治和护理，病情好转，无发热，无身体不适，经反复核酸检测均为阴性，经专家组评估，符合国家卫生健康委新型冠状病毒肺炎确诊病例解除隔离和出院标准。

南京市第二医院汤山分院结核四科副主任林霏申告诉记者，现年97岁的患者骆某，是2月2日市疾控检查新冠病毒核酸可疑阳性，当天转入南京市公共卫生医疗中心。“入院后，我们对她定制了治疗方案，给予抗病毒、抗感染，补充人血白蛋白、调节免疫、控制血压，维持水电解质平衡，调节肠道菌群及中医等治疗。” 林霏申说，骆某无近期武汉旅居史，曾与一例新型冠状病毒肺炎确诊患者有过密切接触。“考虑她高龄骨折后长期卧床，多脏器功能不全，所以转入其他病区进行康复治疗。”

通讯员 魏林玲 朱诺 扬子晚报/紫牛新闻记者 王赟