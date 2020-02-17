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援鄂医疗队队员的抗疫故事：看到患者笑，她哭了

2020年02月17日08:41 来源：中国妇女报

25岁的崔哲鑫是山西长治市人民医院感染性疾病科的护士。1月26日，作为长治市第一批支援湖北医疗队队员，崔哲鑫奔赴战“疫”一线。半个月来，她先从潜江市的疑似病例定点救治医院投入一线，又被紧急调整到仙桃市确诊与危重病例定点救治医院。紧张工作的同时，直面危险的她也产生了许多思考。

最让崔哲鑫感动的故事，是关于剪发。在参加工作之初走进传染性疾病科的那刻起，她就知道，在职业生涯里自己估计和长发无缘了。而这次剪发的感动来自患者。

崔哲鑫照料的患者中有位女性，因为被隔离，精神上稍稍有些低沉。崔哲鑫知道，这些患者除了无奈，心底同时充满恐惧。让他们好起来，除了医学救治，更重要的还有心理干预。于是，崔哲鑫但凡有时间就会和她交流。

“能不能给我剪一下头发，剪成什么样子无所谓，10多天没洗头了。”患者笑着说。

这是崔哲鑫照顾她近一周后第一次看到她的笑容。没有二话，崔哲鑫马上借来剪刀帮她剪发。

“我可不会剪，剪坏了怎么办？”

“没事，我信你！”

面对病魔不惧的崔哲鑫，被这简短的对话感动得泪流满面。

“你知道能够打开病患的心门是多么困难的事情？因为恐惧，许多人甚至不断地问，我会不会死去？”崔哲鑫说，“只要他们露出笑容，我们就看到了希望。”

2月6日，崔哲鑫被紧急调整到仙桃市第一人民医院，这是一所收治确诊和重症病例的医院，工作内容无太大变化，只是面对的危险更大了。

“你知道吗？简直沸腾了！”2月7日，仙桃市首批11名确诊患者治愈出院，这个消息瞬间在所有医患间传开。8日一早，交接班的医护人员集体反馈，所有患者脸上都洋溢着笑容。崔哲鑫说：“我们都看到了希望。”（记者 姜军旗□ 冯波 王景楠）

(责编：许心怡、崔元苑)


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