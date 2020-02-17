焦虑、恐慌、愤怒？心理复原力帮你找回最佳状态

疫情之下，很多人的工作生活秩序都被打乱了，扑面而来的是——焦虑、烦躁、不知所措、自我怀疑、愤怒、无奈等各种负面情绪，该怎么拯救自己呢？我的建议是，练就心理复原力。

如果说，你现在已经焦虑了，恐慌了，愤怒了，来，试试以下方法：

方法一：压力球

为什么捏弹性球会有效？

因为我们的左脑有一个现象叫思维反刍，就好比动物的反刍，吃完东西又吐出来一样，面对疫情，面对种种谣言，我们会出现思维反刍，停不下来。

所以，当我们有节奏地用左手去捏球时，通常在一分钟之内，左脑比较活跃的思维反刍现象就会暂时得到抑制，从而缓解急性焦虑。（请注意，这个方法只适用于右撇子，暂时还没有针对左撇子样本的研究。）

如果你身边没有压力球，也可以尝试捏毛绒玩具。

方法二：管理压力荷尔蒙

当负面情绪产生之后，大脑的杏仁核（情绪的记忆仓库）会发送信息给到脑干，然后开启整个身体的应激反应。这个过程中，会产生应激过程中非常重要的压力荷尔蒙，叫皮质醇。它就好比全民头号公敌，我们大部分的身心疾病，说到底，都是因为皮质醇水平乱了套。

比如现在，如果我们的身体一直都在应激，大脑一直在想着疫情还没有过去，我还非常危险，然后我有这样那样的问题，皮质醇就不断分泌，然后产生各种各样生理、心理和情绪的症状。

如果皮质醇长期超标，会怎么样呢？你会变胖，而且是集中在小肚腩。

怎么管理呢？其实就是要养成健康的生活方式，包括营养均衡的饮食、充足的睡眠、合适的运动等等。

这里推荐一个食疗秘方，就是香蕉洗干净后，连皮切断，煮水喝，会有非常好的安眠作用，因为镁元素本身就有安神助眠的作用。

保证7～9小时的充足睡眠，适当运动，也可以阻止皮质醇的过度升高。

方法三：激活自愈荷尔蒙

不论男女，我们的身体里都会分泌催产素。催产素有消炎、镇痛、天然解压、延年益寿等很多功效，那么，如何才能分泌更多的催产素？

大笑 请不要再一天到晚地刷微博、微信，因为我们大脑里的镜像神经元让我们具备同理心，即使透过屏幕看到痛苦的画面，我们也会承受替代性创伤和同理心疲劳。所以，合理限制自己看社交媒体的时间，让自己多独处。

如果能让自己开怀大笑，如看一些搞笑片，那就更好，因为大笑能促使催产素的分泌，疗愈自己。

泡澡 催产素也被称为拥抱荷尔蒙、信任荷尔蒙、爱情荷尔蒙，当我们和别人亲密接触时，就会分泌催产素。但没有可拥抱的人时，怎么办？泡澡。

泡澡时，实际上就是在模拟被抚摸、被拥抱的感觉。

拥抱 研究发现，当你和他人拥抱20秒后，就开始有催产素分泌，所以，要多和家人拥抱。如果没有条件，可以抱宠物。当你抱宠物，跟宠物对视时，也会有催产素的分泌。