●居家观察须独居一室，出房间须戴口罩

●接触家人保持1米以上距离，减少接触

●生活用品要分开，尽量不共用卫生间

居家观察，不少人不知如何做感染防控。中国疾控中心副主任冯子健研究员说，要佩戴口罩，及时洗手，独居一室防控感染。

对于居家医学观察人员来说，要做好以下措施：选择家庭中通风较好的房间居住，多开窗通风；保持房门随时关闭，在打开与其他家庭成员或室友相通的房门时先开窗通风。在自己房间活动可以不戴口罩，离开房间时先戴外科口罩。佩戴新外科口罩前后和处理用后的口罩后，应当及时洗手。

居家观察人员需要离开房间时，先戴好外科口罩，洗手或手消毒后再出门。不随意离开房间。尽可能减少与其他家庭成员接触，必须接触时保持1米以上距离，尽量处于下风向。生活用品与其他家庭成员或室友分开，避免交叉污染。避免使用中央空调。

对于居家观察人员，最好限制在房间进食、饮水。尽量不要共用卫生间，必须共用时须分时段，用后通风并用酒精等消毒剂消毒身体接触的物体表面。

居家观察，要避免传染给家庭成员和室友。要讲究咳嗽礼仪，咳嗽时用纸巾遮盖口鼻，不随地吐痰，用后纸巾及口罩丢入专门的带盖垃圾桶内。用过的物品及时清洁消毒。居家医学观察通知，每日上午下午测量体温，自觉发热时随时测量并记录。出现发热、咳嗽、气促等急性呼吸道症状时，及时联系隔离点观察人员。

冯子健强调，居家医学观察人员的家庭成员或室友，要佩戴外科口罩，保持房间通风。尽量不进入观察人员房间。与居家医学观察人员交流或提供物品时，应当距离至少1米。注意手卫生，接触来自房间物品时原则上先消毒再清洗。不与被观察者共用餐饮器具及其他物品。

《 人民日报 》（ 2020年02月17日 14 版）