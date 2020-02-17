热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

武汉协和东西湖医院医生陈志勇——

把好CT这道关，才能早发现早治疗

人民网记者  韩  鑫

2020年02月17日08:35 来源：人民网－人民日报

“我们早一点发现异常，患者治疗就能再快一步。”2月15日凌晨，武汉协和东西湖医院一楼的放射科，依旧灯火通明。两台开动了一天的CT机，还在持续运转，科室主任陈志勇和他的团队也一刻不曾停歇。

两张方桌，一台机器，这里是陈志勇的抗疫战场。他的职责是为患者核阅CT片，及时给临床诊断疑似和确诊患者出具诊断依据。“核阅CT是病情评估的第一道关口。”陈志勇说，把好这道关，才能早发现早治疗。

“每天的工作量起码是400人次，最高的时候超过500人次，是平时的两倍还多。”陈志勇介绍，目前科里医师每天平均工作18小时，“夜班时，为了避免脱穿防护服，常常一整夜不喝水不休息。”

陈志勇说，有的病毒早期藏得很深，会“捉迷藏”，CT上只有几毫米大小的淡薄稍高密度影，这就需要医生细心甄别。由于潜伏期的缘故，按照诊断要求，每名患者至少会接受两次拍片检查，多的则有四五次。在高强度的磨炼下，陈志勇他们练就了“快稳准”的验片本领。“每名患者的CT图像基本都有400多幅，我们要在3分钟左右看完，并给出诊断结果。”陈志勇说，放射科CT影像的诊断结果，病人一般在半小时到一小时内就能拿到。以最快速度、最准确的诊断，第一时间报告给临床科室，减少患者等候时间，才能尽量避免候诊大厅交叉感染。

在陈志勇看来，尽管压力很大，但必须甄别好每一幅图像，绝不能让病毒突破防线，也绝不放过任何一个白色病灶。

采访接近尾声，放射科里一声急促的电话铃声再次响起，“又来了新的CT，我得快点去核阅了。”陈志勇说。

《 人民日报 》（ 2020年02月17日 04 版）

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn