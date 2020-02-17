把好CT这道关，才能早发现早治疗

“我们早一点发现异常，患者治疗就能再快一步。”2月15日凌晨，武汉协和东西湖医院一楼的放射科，依旧灯火通明。两台开动了一天的CT机，还在持续运转，科室主任陈志勇和他的团队也一刻不曾停歇。

两张方桌，一台机器，这里是陈志勇的抗疫战场。他的职责是为患者核阅CT片，及时给临床诊断疑似和确诊患者出具诊断依据。“核阅CT是病情评估的第一道关口。”陈志勇说，把好这道关，才能早发现早治疗。

“每天的工作量起码是400人次，最高的时候超过500人次，是平时的两倍还多。”陈志勇介绍，目前科里医师每天平均工作18小时，“夜班时，为了避免脱穿防护服，常常一整夜不喝水不休息。”

陈志勇说，有的病毒早期藏得很深，会“捉迷藏”，CT上只有几毫米大小的淡薄稍高密度影，这就需要医生细心甄别。由于潜伏期的缘故，按照诊断要求，每名患者至少会接受两次拍片检查，多的则有四五次。在高强度的磨炼下，陈志勇他们练就了“快稳准”的验片本领。“每名患者的CT图像基本都有400多幅，我们要在3分钟左右看完，并给出诊断结果。”陈志勇说，放射科CT影像的诊断结果，病人一般在半小时到一小时内就能拿到。以最快速度、最准确的诊断，第一时间报告给临床科室，减少患者等候时间，才能尽量避免候诊大厅交叉感染。

在陈志勇看来，尽管压力很大，但必须甄别好每一幅图像，绝不能让病毒突破防线，也绝不放过任何一个白色病灶。

采访接近尾声，放射科里一声急促的电话铃声再次响起，“又来了新的CT，我得快点去核阅了。”陈志勇说。

《 人民日报 》（ 2020年02月17日 04 版）