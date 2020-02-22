专家：CT影像与核酸检测同时进行有助确定新冠肺炎诊断结果

人民网北京2月22日电 （董童）在《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第五版）》中，将“疑似病例具有肺炎影像学特征者”纳入湖北省临床诊断病例标准。CT影像为何会成为诊断方法之一,对患者从确诊到康复起到哪些作用？近期，武汉大学中南医院医学影像科主任、中华放射学会神经学专委会副主任委员徐海波，副主任张笑春接受人民网采访进行解读。

CT影像检测与核酸检测采用标准不同

张笑春介绍：“自从疫情开始后，我们在一线每天阅读大量CT片并出具诊断意见。在诊疗工作中，发现胸部CT表现为急性炎症的患者中，有一部分PCR检测是阴性现象。”

“从1月22日到2月5日，总结了4000多例数据。通过计算，CT阳性率是51.25%至80.98%，而核酸检测的阳性率为30%至50%。也就是说，经过数据分析，得出了CT影像可成为诊断新冠肺炎依据的结论。”张笑春说。

据国家卫健委公布的数据显示，在2月12日的新增确诊病例中，包含了湖北临床诊断病例13332例。对此，徐海波也进行了解释。他说：“当时公布的临床诊断病例增加了13000多，实际上是一个客观数据，这并不是完全新增的。只不过是我们换了一个检查方式，或者说换了一个诊断标准。”

徐海波表示：“为什么CT检测与核酸测定的数据结果会有一定差异性？因为这是临床所采用的不同两种标准。病毒核酸检测结果呈阳性，是病理或病原学作为检验标准。实际上在临床过程中，应该有80%或90%的比例，都采用的是临床诊断病例这种方式进行诊断的。”

CT影像检测与核酸检测应相互辅助

从疫情伊始，新冠肺炎病毒核酸检测一度被业内公认为“金标准”。但是，据媒体报道，在对患者进行检查时，曾经出现过假阴性或假阳性的结果。

“其实从临床角度讲，这两种检测方法本身就是相互辅助的。因为从临床流行学病史、临床实验、化验单，再加上影像诊断，这才是临床诊断标准的一整套工具。”徐海波说。

他说：“核酸测定确实是确诊新冠肺炎的最后一个判断标准，但与CT影像相比，这两种方法完全不一样。CT是采用大型、恒定的医疗设备，它比较快、准，而且操作简单，不会受到过多人为环节操作影响，相对稳定；病毒核酸测定，要受多种因素影响。比如在人工采样时的采集量，测定核酸时使用试剂盒的敏感性和特异性，等等。”

徐海波表示：“核酸病毒测定特异性非常高，只要测断结果为阳性，准确率就非常高。但它的缺陷在于敏感性，假若由于温度和病毒液体破坏了试剂，或者病毒采集量没有达到标准，与在实验室等特定环境条件下得出的测定标准不同，可能检测为假阴性。建议用CT影像做前期诊断，再用病毒核酸测定来做最后确诊。”

“这两种检测方法本身就是同时进行的。一开始是因为核酸试剂盒的数量不能满足。这些患者在做CT检测同时，还要排队等待做核酸检测。随着核酸试剂盒产量增加，现在已经能够实现同期做这两项检测，实现了互补。”张笑春补充说。

应用人工智能可弥补不足提高救治率

2月初，工信部倡议进一步发挥人工智能赋能效用，组织科研和生产力量，把加快有效支撑疫情防控的相关产品攻关和应用作为优先工作。加大科研攻关力度，尽快利用人工智能技术补齐疫情管控技术短板，快速推动产业生产与应用服务。

张笑春表示：“大体量人群集中做CT，加重了影像科医生的工作负荷。通过人工智能辅助诊断，可以弥补一线年轻医生的经验不足避免漏诊，也可以减少人工参与提高效率。另外在方舱医院或社区中，有了移动CT的应用，也非常便利。”

徐海波认为，如果在做CT检测和核酸检测时辅以人工智能，可提高检测结果正确性，对患者采取有效的隔离措施，进行积极治疗，将患者症状维持在轻症，可降低死亡率。同时，在建立新诊断标准、诊断路径时，提供大量数据依据。