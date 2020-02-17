湖北黄冈发热人员主动就诊可得奖励

新华社电 发热人员主动报告并就诊可得500元奖励。湖北省黄冈市新冠肺炎疫情防控工作指挥部16日发布通告，对黄冈市区主动就诊的发热人员、摸排出新发热人员的工作人员和举报新发热人员并查实的市民等给予奖励。

凡居民有发热、咳嗽等症状应立即向所在社区（村）报告，由社区（村）安排专门人员护送到定点医院发热门诊就诊。对主动就诊人员，一次性奖励500元。

各级疫情防控人员要深入搜索排查，凡排查发现新的发热人员，应迅速组织安排到定点医院发热门诊就诊。对防控工作人员一次性奖励500元。

鼓励社会各界监督举报。广大市民发现新的发热人员，应立即向所在社区（村）举报，一经查实，一次性奖励500元。两人以上先后举报的，奖励第一举报人。同时，对有病不报、拒不接受就诊的人员，公安机关将介入调查，依法予以查处。

通告指出，奖励资金由所在社区（村）在第一时间支付，并做好登记造册。疫情结束后，由黄冈市疫情防控指挥部统一安排。本通告从2020年2月16日起执行，截止时间视疫情另行通知。