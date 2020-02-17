抗体检测还不能替代核酸检测

2月14日，呼吸疾病国家重点实验室对外透露，近日，在钟南山院士指导下，实验室联合多家研究机构，最新研发出新冠病毒IgM抗体快速检测试剂盒，并已在实验室和临床完成初步评价。据介绍，仅需采取一滴血就可在15分钟内肉眼观察获得检测结果，且患者的血浆稀释500至1000倍后，仍能检测出阳性条带。

抗体快速检测试剂与核酸试剂检测有何不同？抗体检测试剂盒有望替代核酸检测试剂盒吗？

测试IgM或IgG抗体浓度值

核酸检测试剂主要通过实时荧光RT-PCR和基因测序法来检验新冠病毒RNA。“该类试剂利用PCR过程大量扩增目的片段，并利用标记有荧光的特异性探针检测大量扩增的目的片段，然后利用获取的荧光信号来实时监测扩增产物，最终通过标准曲线定量测定样品中未知的核酸浓度。”丹娜（天津）生物科技有限公司首席科学家周泽奇接受科技日报记者采访时说。

与核酸类试剂检测盒不同，抗体检测方法目前主要是POCT检测和化学发光检测抗原方法。其检测方式是采集新冠肺炎患者血清或血浆，并测试其中N蛋白或S蛋白等产生的IgM或IgG抗体浓度值。

“实施核酸检测需要有专门的仪器和标准的分子检测实验室，防止检测相关人员受到待检血液或其他体液样本可能带来的传染；而且，取样或其他原因会导致PCR出现假阴性或漏检，使检测灵敏度降低。”周泽奇告诉科技日报记者。

相比较之下，抗体检测方法存在多方面优势。比如POCT检测法可满足临床科室及床旁检测需求，15分钟内出结果，操作简单方便，可显著提高检测效率。“同时，用单人份试剂条可避免样本之间的交叉污染。此外，使用血清检测样本可降低医护人员暴露风险。”周泽奇说。

而抗体检测试剂采用的另一种方法——化学发光技术，可以促进早期患者的快速检测，每小时能检测几十个到几百个样本。且“该方法能检出抗体浓度呈弱阳性患者，可防止错漏。”周泽奇表示。

除了核酸检测试剂、抗体检测试剂，还有一类抗原检测试剂。“抗原检测试剂主要是POCT技术包括免疫胶体金法、免疫荧光层析法和高通量化学发光技术，目前被检测的抗原包括N-蛋白和S-蛋白等。”周泽奇表示，该抗原检测方法可用于早筛查、早诊断。而且，对实验室要求较低，适合基层医院的大规模筛查。

联合检测提高排查率

有人问，抗体检测试剂盒迅速高效，会替代核酸检测试剂盒吗？

“替代不了。抗体检测试剂盒与核酸检测试剂盒相互补充，联合检测可以提高筛查排查率。”周泽奇说。

专家称，有些免疫功能较弱的病人可能抗体量很低，容易造成假阴性。在新冠病毒感染之初，如果病原体抗原含量也较低，同样会因不容易检测而导致漏检。

中国疾控中心主任、中国科学院院士高福此前接受采访时表示，“几种类型试剂结合，取长补短，一定会进一步提高新型冠状病毒肺炎病例检出率”。

近日，科技部发布的新冠病毒应急项目申报指南称，新冠肺炎疫情暴发以来，相关核酸检测试剂的迅速上市和临床应用在患者临床诊断和疑似患者排查中发挥了重要作用。

为突破现有检测技术对人员/场所的限制，缩短检测用时，提升便捷程度，推动诊断前移下移，实现疑似患者的快速诊断和密切接触人群的现场筛查，科技部向社会广泛征集核酸现场快速检测设备及试剂、抗原快速检测试剂、抗体快速检测试剂等检测类产品。

记者在采访中还了解到，基因芯片在病毒检测中也扮演着重要角色。与传统的分子生物学技术相比，基因芯片具有快速、高通量、多指标的特点，特别是某些高度集成化的微流控芯片可一次性进行多种病毒等指标的检测。

据悉，能一次性完成19种呼吸道常见病毒检测的基因芯片正在走国家应急审批程序。中国工程院院士、清华大学生物医学工程系讲席教授程京强调，面对病毒威胁，要冷静考虑我们有何种武器，并科学合理进行组合使用。“千万别认为哪个武器可以包打天下。”