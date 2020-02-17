病毒“下船” 新冠肺炎考验日本

一夜之间，又多70名确诊病例，“钻石公主”号的恐怖故事还在继续，连带着整个日本也弥漫着一丝恐慌的气息，已经有人开始担心，病毒是否会在日本“隐形暴发”。日本对新冠肺炎的关注从“钻石公主”号逐渐转移到其国内，当厚生劳动省确认新冠肺炎已经在日本蔓延的时候，一场不得不接受的考验也已经开始了。

“钻石公主”噩梦

数据还在攀升。日本厚生劳动相加藤胜信16日表示，停泊在横滨港的“钻石公主”号邮轮上新增70名新冠肺炎确诊病例，目前，“钻石公主”号邮轮上共确诊355例新冠肺炎病例。而据日本厚生劳动省16日的数据显示，东京新确认4人感染新冠肺炎，都和此前确诊的出租车司机有过密切接触。目前，日本累计确诊56人，加上“钻石公主”号的确诊病例，共411人确诊感染新冠病毒。

如今，距离船上未感染者的“放行”时间只剩下三天。日本厚生劳动省15日宣布，“钻石公主”号上的乘客，将从70岁以上老人开始进行病毒检测，结果为阴性且健康状况没有问题的人，从结束观察期的19日起可依次下船。不满70岁的人也将于16日前后起检测并采取同样措施。不过，与感染者同一房间的人19日以后将继续留在船上，下船可能要到3月。

眼下，“钻石公主”成了日本棘手的噩梦。日本《每日新闻》曾报道称，日本政府正竭力说服各家媒体，称“钻石公主号邮轮上的乘客没有登陆日本，不能计入日本的感染人数”，如果不这样做，可能会导致日本成为被其他国家禁止入境的国家。幸运的是，世卫组织已应日本的要求，将该邮轮上的感染患者列为“其他”。

但现在的情况是，日本无法妥善地解决“钻石公主”的问题，而人们对疫情的关注也已经从“钻石公主”号逐渐转移到其国内。综合多家媒体的消息，13日，日本和歌山县汤浅町济生会有田医院工作的一名50多岁男性外科医生被确诊感染新冠肺炎。紧接着，当地时间15日，该院同为外科的50多岁男性医生及其妻子、60多岁的男性住院患者均被确诊。共同社称，这是日本国内首次出现院内传染。

日本“失守”

“今后需要更深入的调查，现在状况已经发生了变化。”压力之下，加藤胜信作出了这样的判断。在15日的记者会上，加藤胜信表示，目前日本国内已有多达5个地方出现了与中国无直接关系、且不知感染途径的确诊病例，新冠肺炎已在事实上开始在日本流行。而在前一天，加藤胜信还表示，虽然确诊病例增加，但尚不能认为“新冠肺炎已在日本流行”。

据了解，截至15日下午，在日本47个都道府县中，已有11个出现确诊病例，根据现有情况判断，部分新确诊人员很可能于1月底至2月初即已感染，且此后长时间未进行隔离。在此背景下，疫情有进一步扩散的苗头。而在13日，日本国内甚至出现了首例感染新冠病毒肺炎的死亡病例，值得注意的是，该患者是在死亡之后才被确诊感染新冠病毒。

“在中国湖北省武汉市，确诊的患者人数已出现减少趋势，隧道的尽头看到光亮了。现在全球更担心的是日本，希望坚持努力。”当地时间14日，世界卫生组织（WHO）高级顾问进藤奈邦子在横滨市出席新型冠状病毒肺炎紧急研讨会时如此说道。随着确诊病例的不断攀升，日本也已经成了除中国外，确诊病例最多的国家。

中国现代国际关系研究院研究员刘军红对北京商报记者分析称，日本疫情很大的一个问题在于具体来源不能确定，此外考虑到社会成本，日本一般不会轻易采取封港、封城的做法，这样就会导致很多情况不能集中在疫情应对框架中，众多盲点使情况失控。而“钻石公主”号的问题也反映出日本医疗设施的紧缺，如果所有人登陆，社会中满足平时民用的医院、医疗设施等都会面临不够用的情况，很难让整船人先上岸再去排查，而这还涉及到成本的问题。

刘军红补充称，在此次疫情面前，日本的反应很快，但鉴于日本做事情需要讨论达到一致再作出决定，动作就相对缓慢，从这方面来看，日本在危机处理上也暴露出了一定的问题。

连锁反应

现在是必须要面对的时候。据了解，日本16日召开专家会议，探讨当前新冠肺炎在日本国内“处于什么流行阶段”。15日，日本已经开始采取新举措，对无症状感染者进行强制性住院隔离，住院和医疗费等费用由公费负担。日本首相安倍晋三也公布了紧急对策，主要涵盖对受疫情影响的中小企业予以资金扶持，支援供应链受损的企业，推进设备生产与投资，加大疫苗的研发与投入等。

而疫情对旅游业的冲击更是在所难免的。北海道政府在7日的会议上曾表示，如果长期禁止中国游客入境，当地旅游业在两个月内将遭受至少200亿日元的损失。估算显示，如果中国方面继续禁止团体旅游直到3月底，访问北海道的游客人数将减少9万。此外，该影响可能扩大至来自中国的个人自由旅行和日本国内旅行。

更重要的是，对眼下的日本来说，疫情扩散得着实太不是时候。此前，日本政府说服媒体不将“钻石公主”号邮轮上的感染者计入日本的感染人数时，这后面便埋了另一条线索——日本东京奥运会是否会受到疫情扩散的影响。“东京奥运会中止”，此前这个话题一度在社交媒体上被炒得火热，对此，东京奥组委本月初回应称，东京奥运会绝对不会取消，并特设一个部门应对疫情。

“疫情已经对包括旅游业在内的地方经济造成较大影响，日本政府对此保持警惕，将尽可能采取一切措施应对。”在本月6日的会议上，安倍如此说道。而奥运会带来的旅游经济更是巨大的，较早前的新年交流会上，日本大企业经营者大多表示，如无特别重大意外因素，2020年的日本经济将能够维持平稳而缓慢增长的基本态势。许多人认为，东京奥运会带来的消费需求将有力支撑2020年上半年的日本经济景气状况。

不幸的是，“特别重大意外因素”似乎已经有了苗头。但刘军红认为，目前来看日本确诊病例还比较集中，“钻石公主”号以外的发病数量不是很多，东京奥运会受到的影响主要看疫情会持续多久，从以往的例子如巴西奥运会来看，疫情对奥运会都没有很明显的影响。而从非典的经验来看，如果疫情在6、7月结束，东京奥运会在7月底，也不至于出现中止的局面。

整体向好，但难保一些准备情况出现问题。刘军红补充称，如今全球化发展较深，其表现就是在生产和流通过程中，包括贸易过程都接近无库存的状态，疫情暴发，供应链出现问题，进而导致供给紧张，而这些反映在奥运会方面就是对物品的准备或者运动员的提前训练产生影响。（记者 杨月涵）