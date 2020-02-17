全国重症占确诊病例比例明显下降

截至2月15日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例57416例（其中重症病例11272例），累计治愈出院病例9419例，累计死亡病例1665例，累计报告确诊病例68500例（江西省核减1例），现有疑似病例8228例。累计追踪到密切接触者529418人，尚在医学观察的密切接触者158764人。

2月16日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍疫情防控工作进展情况。国家卫生健康委新闻发言人米锋说，截至2月15日24时，武汉、湖北、全国重症病例占确诊病例的比例均明显下降。

“其中武汉重症占确诊病例的比例由1月28日的最高点32.4%波动下降至2月15日的21.6%；湖北其他地市重症占确诊病例的比例由1月27日的最高点18.4%下降至2月15日的11.1%。”米锋介绍，“全国其他省份重症占确诊病例的比例由1月27日的最高点15.9%下降至2月15日的7.2%。”

米锋提到，全国各地的疫情防控效果已经显现。特别是随着全国对口医疗支援力量的加强，湖北根据实际情况制定和落实本地区防控措施，扎实做好确诊患者、疑似患者、无法明确排除新冠肺炎可能的发热患者和确诊患者的密切接触者这些人的分类集中管理，使大量轻症病例得到及时救治，减少了转为重症的可能，为提高治愈率、降低病死率打下了良好的基础。

回应一 是否需要限制外出工作人员回到小区？

有记者提问，对于出现疑似或确认病例的小区，是否全都需要封闭管理？是有全国统一规定还是各地自行决定？

国家卫生健康委疾控局副局长周宇辉说，国家卫生健康委制定了社区防控工作方案，科学分类实施社区防控策略措施。

“对出现病例或者流行病学史明确的、规模较小的聚集性疫情，需对病例实施隔离治疗，对密切接触者采取集中隔离医学观察。对于出现社区传播疫情，必要时可以采取相应的措施，限制人员的出入。”

他说，各地在此方案的指导下，结合疫情的形势，制定了适合本地的防控策略和措施。

中国疾控中心研究员冯录召提到，小区居民是不是判定为密切接触者，要根据是否与病例接触，接触的方式、接触的时长、接触的场所等综合判定，不应该把全小区的人员都作为密切接触者。

有记者提问，有一些小区要求出门上班的人员不能返回小区，或者对上暗号才能出入小区，一些没有房产证的人会一律被遣返这样的规定，请问这些规定是否有助于疫情防控？

周宇辉表示，应根据疫情状况对无病例社区、出现病例或聚集性疫情社区，以及发生持续传播社区进行分级分类管理。

“可以在小区的出入口设置体温检测点，严格人员的出入登记，但是不应限制外出工作人员回到小区。”

回应二 如何看待有些基层人员成“表哥”“表姐”？

国家卫健委基层司副司长诸宏明说，卫健委收到一些反映，说基层人员现在负担很重，很多时间都花费在了填表、报表上，又出现了“表哥”“表姐”,我们及时注意了这个问题，并进行纠正。

他说，我们通过联防联控机制专门下发了文件，要求减轻基层负担，全力做好基层的防控工作。

他说，基层医务人员的主要精力放在一线，能不开的会尽量不开，有些文件能不发的就不发，不能以会议落实会议，以文件落实文件。

回应三 红外成像测温仪能否准确判断发烧？

针对“红外成像测温仪是否能准确判断发烧”的问题，冯录召作了回应。

他说，红外热成像测温仪跟传统的体温计或者额温枪的测量设备相比，能够实现在非接触的情况下对多目标同时进行体温检测，可以规避大规模体温检测造成的人员滞留、减少人员接触，相对安全便捷，是在公共场所甄别发热人群的一种方式。

“但它的精确性会受到外界环境等因素的影响，建议各地根据本地的实际情况选择使用。”

文/本报记者 孟亚旭 刘艺龙