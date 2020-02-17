酒精浓度越高越好？能否直接对着空气喷洒？这些常识请记牢

关于消毒，这些常识请记牢

“新型冠状病毒怕酒精，不耐高温。”随着相关话题登上热搜，一时间大家纷纷抢购医用酒精、84消毒水等，在家中自行消毒，却也无形中埋下了安全隐患。疫情当下，究竟应该如何正确使用医用酒精等消毒产品，酒精浓度是否越高越好？又该注意哪些事项？经济日报记者就此采访了中国科学院微生物研究所研究员陶勇、副研究员林白雪，为您详细解答。

根据北京市应急管理局近日发布的关于疫情防控期间居家使用消毒产品的安全提示，75%乙醇、含氯消毒剂、过氧乙酸等不受特殊管控的消毒产品，可有效灭活病毒，但同时具有易燃、毒害、腐蚀等危险特性，如果使用储存不当，极易引发火灾、中毒、灼伤等安全事故。

酒精为何能够杀菌杀毒

酒精(乙醇)是医学上常用的消毒剂之一，是最广泛使用的消毒剂，可溶于水，并具有一定的脂溶性。乙醇杀菌杀病毒的机制是：其脂溶性可以破坏生物磷脂双分子构成的生物膜，造成生物膜结构和功能障碍。而较高浓度的乙醇可以破坏膜的结构“秩序”，从而破坏膜的功能，导致“有膜”微生物的死亡。

酒精是否浓度越高越好

消毒剂和杀菌剂中酒精的有效性取决于乙醇的浓度。要达到杀死99.99%细菌的效果，乙醇含量通常要达到60%以上。

研究发现，浓度高于60%的乙醇溶液才具有消杀作用；浓度达到75%至80%，就可以在几秒钟内杀死绝大多数细菌和包膜病毒，但对细菌孢子无效。其中，75%的乙醇是人们常用的浓度，在医院系统、科研实验室以及其他需要消毒的场合，得到最广泛应用。

但95%的高浓度乙醇消毒杀菌效果，反而不及稀乙醇，其中70%至75%最佳。这是因为高浓度乙醇会使细菌表面的蛋白质凝结形成一层硬膜，变向对细菌起到保护作用，防止酒精进一步渗入。此时，该细胞将变为非活动状态，但不会死亡。因此，75%的乙醇是更理想的选择。

那么，乙醇对新型冠状病毒是否有用？新型冠状病毒属于β属的新型冠状病毒，有包膜，因此可被乙醇杀灭。

医用酒精可否用于空气消杀

乙醇是一种广泛用于临床的消毒剂，但鉴于其消杀依赖于高浓度，只能用于体外消杀。比如，手部消毒和物体表面的清洁消毒。具体在居家消毒过程中，可用3份纯乙醇加一份水配置成75%浓度的乙醇作为基础擦手液，或通过喷洒、擦拭来清洁和消毒物体表面。

目前，按照世界卫生组织(WHO)、中国疾控中心(CDC)以及我国相关部门建议，首先推荐肥皂+流水洗手；在缺乏洗手材料或环境下，并且手部没有明显污物污染时，再使用乙醇擦手液。

当然，与肥皂洗手相比，使用乙醇擦手要方便得多。因为乙醇会很快挥发，不需要擦干手部的程序，既方便，又减少擦干过程中可能造成的污染。同时，乙醇为基础的消毒液另一个主要用途是通过喷洒或擦拭来清洁和消毒物体表面。

值得指出的是，乙醇不能用于空气消杀和其他用途。有些人用乙醇喷雾来消毒室内空气，这种做法缺乏依据，达不到消杀的效果。而且，空气中高浓度的乙醇聚集，极易产生燃烧现象，造成火灾。因此，不建议在家中对空气喷洒乙醇。在非医疗环境中，比如我们居家的非污染室内空间，空气中不大可能会悬浮足以造成传播的病毒浓度，因而无需空气消毒，仅需要定期开门窗通风即可。

酒精易燃，使用需要注意啥

据了解，80%浓度的乙醇的闪点为19℃，也有说法是17.5℃，因此使用、运输、贮存过程中要十分注意，禁止明火和吸烟。而温度超过闪点温度越多，点燃的危险性就越大。因此，在使用乙醇时，要注意避开明火，也不宜大面积喷洒太多，以免引起火灾。在生产和储存区域必须严格禁止明火和吸烟。

使用乙醇时，为防止蒸发，容器在病房中的最大容量应为500毫升，在手术室中的最大容量为1升，并装入壁式分配器中。在医疗保健系统中，建议提供容量不超过100毫升的无泄漏口袋瓶，并单独分发给医护人员。

84消毒液的注意事项

84消毒液是另外一种高效消毒剂，主要成分为次氯酸钠，有效氯含量5.5%至6.5%，可广泛用于宾馆、旅游、医院、食品加工行业、家庭等卫生消毒。它的消毒原理为：次氯酸钠具有强氧化性，可水解生成具有强氧化性的次氯酸，能够将具有还原性的物质氧化，使微生物最终丧失机能，无法繁殖或感染。

1984年，地坛医院的前身北京第一传染病医院研制成功能迅速杀灭各类肝炎病毒的消毒液，经北京市卫生局组织专家鉴定，授予应用成果二等奖，定名为“84”肝炎洗消液，后更名为“84消毒液”。目前，84消毒液广泛用于多种医疗器械、布类、墙壁、地面、便器等的消毒。

具体在使用过程中，大家要注意：84消毒液有一定刺激性与腐蚀性，必须稀释以后才能使用，且对皮肤有刺激性，使用时应戴手套。（记者 沈 慧）