关爱药店店员“抗疫哨兵——药店人专项保障行动”启动

一场呼吁医药行业和全社会关注、尊重药店人的公益行动日前启动。这项名为“抗疫哨兵——药店人专项保障行动”的活动由康恩贝金笛发起，通过为新冠肺炎疫情防控期间值守一线的药店店员代表提供保险保障，向全国百万药店人致敬。活动将进一步关注他们秉持责任、坚守一线的动人故事，让更多人了解为抗击疫情甘做“哨兵”的药店人也是一个值得尊重的群体。

新冠肺炎疫情发生以来，在一排排大门紧闭的店面中间，药店成为为数不多开门营业的单位，坚持日常营业成为一件值得赞赏的事情。药店里，他们值守岗位，充当先锋，冒着风险为前来买药的顾客检查体温，登记信息，提供健康咨询和帮助；店里人手不够，他们十几个小时连轴转，有时一天下来都吃不上一顿热乎饭；防护物资紧缺，不少人买不到口罩、消毒液，有时会控制不住情绪，说不合适的话，他们都大度地报以耐心和微笑……面对疫情，他们毅然选择履行责任，默默坚守在自己的岗位上，因为在他们的心底，有一份使命在召唤。这就是当前药店店员的工作常态，为了抗击疫情，药店人是一个令人尊敬的群体。

“疫情防控是一场人民战争。医院是火线，我们医药企业是兵工厂，药店是哨卡，而百万店员就是哨兵，我们都是同一条战线上的战友，守护健康、打赢疫情防控战是我们共同的使命与责任。”中国非处方药物协会会长、康恩贝集团董事长胡季强说。

据介绍，康恩贝金笛发起的“抗疫哨兵——药店人专项保障行动”主要面向疫情防控期间值守一线的药店店员，通过相关的行业联盟、连锁机构进行推荐申报，将惠及5万名药店店员。具体保险产品由康恩贝金笛负责落实，每人10万元保额，保险期1年，保障范围不仅针对此次的新冠肺炎感染，还涵盖27项甲乙类传染病。

“我们发起这项保障计划的初衷，是让更多的人关注药店人这个默默奉献的群体，希望能呼吁更多的医药及流通企业一起加入到关爱药店人的行列。”胡季强说。