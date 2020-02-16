热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

手持红外体温检测仪会造成交叉感染？专家：几率极低

2020年02月16日17:59 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月16日电 （许晓华）今日，国务院联防联控机制就疫情防控工作进展情况举行发布会。

针对手持红外体温检测仪测量人体哪个部位体温最准？检测仪在多人使用情况下，会不会造成交叉感染的问题。中国疾控中心研究员冯录召表示，体温筛检是新冠肺炎疫情中筛查、排查可疑病例的一个手段，使用手持式的红外线测温仪应该严格按照说明书进行操作，保证示数的准确。在不同部位进行测量，它的结果会有略微差别，这个属于正常现象。

目前冬春季气温还比较低，手持红外体温监测仪在使用之前要进行校准，尤其是在测量从室外进入室内的人员，或者在室外使用测量仪时，建议测量衣服或者围巾覆盖的皮肤部位，比如手腕或者脖子，这样测量的数字更为准确。根据红外体温监测仪的原理，不需要接触皮肤就能测出体温，测量时测量者、被测量者也都佩戴了口罩，所以造成交叉感染的几率极低。

(责编：刘卿、李栋)


推荐阅读

睡不好觉血管遭罪！常做八件事血管不添堵   道路堵塞，交通会瘫痪；血管作为人体血液的运输通道，一旦堵了，也会瘫痪，可能出现器官缺血，引起各种不适，甚至危及生命。日常生活中，我们应养成良好习惯，避免给血管添堵。 【详细】

冬季养生重在补肾 益肾强肾多吃“黑”   冬季养肾是由自然界“生长化收藏”四时节律决定的。按中医五行学说，肾脏对应冬季。一年之中，冬季应是最注重调养肾脏的季节。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn