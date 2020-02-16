手持红外体温检测仪会造成交叉感染？专家：几率极低

人民网北京2月16日电 （许晓华）今日，国务院联防联控机制就疫情防控工作进展情况举行发布会。

针对手持红外体温检测仪测量人体哪个部位体温最准？检测仪在多人使用情况下，会不会造成交叉感染的问题。中国疾控中心研究员冯录召表示，体温筛检是新冠肺炎疫情中筛查、排查可疑病例的一个手段，使用手持式的红外线测温仪应该严格按照说明书进行操作，保证示数的准确。在不同部位进行测量，它的结果会有略微差别，这个属于正常现象。

目前冬春季气温还比较低，手持红外体温监测仪在使用之前要进行校准，尤其是在测量从室外进入室内的人员，或者在室外使用测量仪时，建议测量衣服或者围巾覆盖的皮肤部位，比如手腕或者脖子，这样测量的数字更为准确。根据红外体温监测仪的原理，不需要接触皮肤就能测出体温，测量时测量者、被测量者也都佩戴了口罩，所以造成交叉感染的几率极低。