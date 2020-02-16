红外热成像体温仪测量准确吗？专家：适合多目标 精确性会受环境影响

人民网北京2月16日电 （李轶群）在火车站、写字楼、高速口等地已经开始引用红外成像测温仪等设备，可以减少人力成本。该类设备能准确判断人是否发烧吗？16日下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会，在回答记者提问的上述问题时，中国疾控中心研究员冯录召回应，红外热成像体温仪方便快捷，可多目标检测，是这次疫情中排查病例的一种手段，但其易受外界影响，建议各地根据实际情况选用。

冯录召表示，体温筛检是这次疫情中对可疑病例进行筛查和排查的一个手段，根据相关资料看到，红外热成像体温仪跟传统的体温计或者额温枪的测量设备相比，能够实现一些较远距离（可达数米），非接触情况下对多目标同时进行体温检测，可以规避大规模体温检测造成人员滞留，减少人员接触，对降低疾病传播风险有一定好处，也相对安全便捷，是在公共场所甄别发热人群的一种方式。

冯录召指出，红外热成像体温仪的精确性会受到外环境等因素的影响，建议各地根据本地实际情况选择使用。