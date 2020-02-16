疫情防控中家庭医生做了啥？专家：承担健康监测和密接人员管理等多项职责

人民网北京2月16日电（记者孙博洋） 16日，国务院联防联控机制新闻发布会在京举行，就疫情防控工作进展情况进行了介绍。会上，北京市朝阳区劲松社区卫生服务中心主任李永锦就家庭医生在疫情防控中的作用进行了回应。

李永锦表示，家庭医生在社区的群防群控中担负着很重要的职责。据他介绍，这次疫情防控中，家庭医生团队和街道办事处、居委会联防联控，北京市朝阳区劲松社区卫生服务中心安排全科医生与13个居委会对接，24小时在线回答属地的问题，包括有关疫情问题的解答或指导工作。“同时，我们的护理人员在预检分诊处把发烧的病人转到有发热门诊的医院，保证了我们社区正常的诊疗工作。”李永锦说。

李永锦表示，家庭医生团队中的防保人员积极配合疾控中心做好对于诊断明确和疑似、密接人员的社区管理和调查，开展终末消毒，同时对外地返京人员开展健康监测和密接人员的管理，还有返京人员的入户调查、核实，家庭医生还承担着密接人员集中隔离的转运工作。医生用“信息通”和老百姓对接，解答一些问题，比如心理咨询、健康教育、如何防治等，在这次防疫工作中，家庭医生做了很多细致的工作。

李永锦介绍到，在社区工作中，因为也可能和可疑的感染病人接触，也有很多潜在的感染危险，所以需要给医生配防护设备，防止医生院内感染。他表示，在防控过程中，要加强全科医生和家庭医生队伍的学习，包括发热、消毒隔离、健康教育等，同时要提升医务人员的沟通能力和关怀技巧，和居委会对接时，要关爱居委会人员，关爱居民，使他们更好的工作，合心齐力战胜疫情。