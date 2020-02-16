专家：社区出现新冠肺炎病例 不应把全小区人都当作密切接触者

人民网北京2月16日电 （李轶群）16日下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍疫情防控工作进展情况。就小区或单元出现确诊或疑似病例时，小区居民是否都判断为密切接触者，中国疾控中心研究员冯录召回应，这要根据其是否与病例接触，接触的方式、接触的时长、接触的场所等综合判定，不应该把全小区的人员都作为密切接触者。

国家卫生健康委疾控局副局长周宇辉表示，经国务院批准，新型冠状病毒肺炎纳入《中华人民共和国传染病防治法》规定的乙类传染病，并采取甲类传染病的预防和控制措施。

“国家卫生健康委制定了社区防控工作方案，科学分类实施社区防控策略措施。对出现病例或者流行病学史明确的、规模较小的聚集性疫情，需对病例实施隔离治疗，对密切接触者采取集中隔离医学观察。”周宇辉指出，对出现社区传播疫情，必要时可以采取相应的措施，限制人员的出入。各地在此方案的指导下，结合疫情的形势，制定了适合本地的防控策略和措施。

冯录召表示，根据新冠肺炎防控方案的第四版解释，密切接触者指的是跟病例发病之后有近距离接触，但是没有采取有效防护措施的人员。比如，在同一房间共同生活的家庭成员，直接照顾病例的人员，或者在电梯、活动室等同一场所内有近距离接触的人员，以及共同就餐、共同娱乐的人员。因此，小区居民是否判定为密切接触者，要根据其是否与病例接触，接触的方式、接触的时长、接触的场所等综合判定，不应该把全小区的人员都作为密切接触者。