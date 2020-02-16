国家卫健委：基层医卫机构主要做好排查 不承担新冠肺炎患者救治任务

人民网北京2月16日电 （许晓华）今日，国务院联防联控机制就疫情防控工作进展情况举行发布会。会上，国家卫健委基层司副司长诸宏明强调，作为基层医疗卫生机构，不承担新冠肺炎患者的救治任务，患者按照“四集中”的原则，集中到定点医院去收治，基层医疗卫生机构主要是做好排查，及时发现、隔离、报告、转诊病人或者疑似患者。

针对基层医疗卫生机构物资短缺和人力不足的问题，诸宏明介绍，在物资方面，已经通过联防联控机制，协调各部门加强对基层医疗卫生机构物资的调配；同时要求各地在调配物资的时候要向一线、要向基层医疗卫生倾斜。在人力方面，要加强人力调配，要通过医联体、医共体的形式，由上级医院来调配人力资源。

诸宏明说，为了提高基层医疗卫生机构的能力，开展了相关培训，通过中国继续医学教育网络设置专门的培训栏目，为基层防控机构和乡村医生全开放、全免费，通过不断更新课件来提高防控水平。据统计，截止到2月16日，已经有78万基层医务人员通过中国继续医学教育网络平台得到了培训。