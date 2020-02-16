国家卫健委：武汉、湖北、全国重症病例占确诊病例的比例均明显下降

人民网北京2月16日电 （许晓华）今日，国务院联防联控机制就疫情防控工作进展情况举行发布会。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋在通报疫情情况时表示，截至2月15日24时，武汉、湖北、全国重症病例占确诊病例的比例均明显下降。

2月15日0时—24时，各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2009例,新增重症病例219例。新增死亡病例142例，其中湖北139例，四川2例，湖南1例。新增疑似病例1918例。当日新增治愈出院病例1323例，解除医学观察的密切接触者29788人。

截至2月15日24时，据各省（区、市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例57416例，其中重症病例11272例。累计治愈出院病例9419例，累计死亡病例1665例，累计报告确诊病例68500例，现有疑似病例8228例。

累计追踪到密切接触者529418人，尚在医学观察的密切接触者158764人。

除湖北以外，全国新增确诊病例166例，新增疑似病例882例，新增死亡病例3例，重症病例减少25例。

湖北省新增确诊病例1843例，其中武汉1548例。新增治愈出院病例849例，其中武汉413例。新增死亡病例139例，其中武汉110例。现有确诊病例49030例，其中武汉35314例，这里面重症病例10396例，其中武汉8530例。累计治愈出院病例5623例，其中武汉2915例。累计死亡病例1596例，其中武汉1233例。累计确诊病例56249例，其中武汉39462例。新增疑似病例1036例，其中武汉391例。现有疑似病例5243例，其中武汉2168例。

累计收到港澳台地区通报确诊病例84例，其中香港特别行政区56例，澳门特别行政区10例，台湾地区18例。

截至2月15日24时，武汉、湖北、全国重症病例占确诊病例的比例均明显下降，其中武汉重症占确诊病例的比例由1月28日的最高点32.4%波动下降至2月15日的21.6%；湖北其他地市重症占确诊病例的比例由1月27日的最高点18.4%下降至2月15日的11.1%；全国其他省份重症占确诊病例的比例由1月27日的最高点15.9%下降至2月15日的7.2%。

米锋表示，以上变化说明全国各地的疫情防控效果已经显现，特别是随着全国对口医疗支援力量的加强，湖北根据实际情况制定和落实本地区防控措施，扎实做好确诊患者、疑似患者、无法明确排除新冠肺炎可能的发热患者和确诊患者的密切接触者这些人的分类集中管理，使大量轻症病例得到及时救治，减少了转为重症的可能，为提高治愈率、降低病死率打下了良好的基础。