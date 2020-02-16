医护共练八段锦 抗疫一线“强身”又“减压”

人民网北京2月16日电 没有开阔的场地，也没有优美的环境，但是，配合着舒缓的音乐，大家都在热情高涨地练习着中医八段锦——这是身在抗疫一线的首都医科大学附属北京康复医院第二医疗救援队队员们进行锻练的一幕场景。

队员们正在练习八段锦。 首都医科大学附属北京康复医院第二医疗救援队供图

“我从2020年2月7日开始投入收治新型冠状病毒肺炎病人的工作中，这些天里，我见证了所有医护人员的辛苦忙碌，也见证了患者与病魔搏斗的顽强。”首都医科大学附属北京康复医院第二医疗救援队队员牛向鹏说道。

在抗疫一线，每天的工作都充实而紧张，医生每天两班倒，护士根据不同的情况每天有三班倒或者四班倒，甚至在最忙的时候，有的护士一天要去值两次班，这样的工作强度给大家的身体和心理带来了巨大的挑战。

“抗疫一线的医护人员大都工作强度大、精神情绪压抑、身体疲劳过度，通过这样做来调节身心、保持良好的工作状态是一个良方。”牛向鹏介绍，相对于其他健身方法，八段锦柔和连绵、动静相宜、简单易学 、强度适中，比较适合现在医护人员高强度工作后的身体自我修复。

队员们正在练习八段锦。 首都医科大学附属北京康复医院第二医疗救援队供图

“虽然很多同事之前并没有接触过八段锦，但是经过简单的讲解和示范，也可以做得有模有样。做到微微汗出、就能达到放松身心、增强免疫力、缓解压力的效果。”牛向鹏认为，八段锦通过“调身”“调息”“调心”，疏通经络，保证气血畅通。一方面可以稳定情绪、改善焦虑紧张。另一方面可使全身肌肉张力下降，达到脏腑组织功能协调统一的状态。不但能缓解医护人员的身心压力，而且对于患者的心肺功能的恢复和情志的调节起到积极的促进作用。

牛向鹏表示，同事们不仅自己练，还把这种好方法推荐到了患者中，医护人员和患者的身心状态都得到很好的改善，事实证明，中医特色护理在抗击疫情的战役中确实有它的独到之处。“八段锦仅仅是中医特色护理中的一粒细沙，中医的博大精深还需要更多的中医人继续继承和发扬光大。”他如是说。