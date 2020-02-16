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出门玩雪易被感染？专家：不可信！

杨甜子

2020年02月16日10:11 来源：扬子晚报

鼠年的第一场雪翩然而至，一条“千万别出门玩雪”的消息在朋友圈刷屏。“空气中的冠状病毒被雪花带到地面，-25℃~5℃是冠状病毒最稳定的状态，也是感染性最强的状态，通过皮肤衣服接触病毒可存活3小时，如果您不能保证这三小时内不接触口鼻，衣服全部酒精消毒，切千万别出门玩雪！尤其是孩子！” 

病毒真的会沾在雪花上沉降到地面吗？东南大学附属中大医院感染性疾病科主任张群告诉记者，这则消息缺乏科学依据，如果真的要满足消息中所说的传染条件，那么空气中需要存在大量冠状病毒。事实上，目前疑似和确诊的新冠肺炎患者都在定点医院隔离观察或接受治疗，普通市民出门也是佩戴口罩，外界空气还是比较干净的，所以消息中的说法并没有科学依据。

辟谣之后，是不是意味着戴着口罩、做好防护措施就可以出门玩雪？还是安稳些好。专家提醒，下雪天温度降低，受凉后容易感冒。雪天路滑，也有摔倒的风险，为了自身安全，的确还是应该宅在家中为好。

(责编：杨迪、许晓华)


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