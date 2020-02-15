共同战“疫”进行时 19省“尽锐”对口驰援湖北最新进展

人民网北京2月15日电 （记者崔元苑）一方有难，八方支援。一省包一市，集中力量办大事。目前，“一省包一市”，对口支援武汉外湖北其他地市控制和阻断疫情传播，19省份医疗队已经全部就位。

1月10日，国家卫健委印发省际对口支援湖北省武汉以外地市新型冠状病毒肺炎防治工作方案，正式确定“一省包一市”对口名单，统筹安排19省对口支援湖北除武汉外的16个市州及县级市。2月7日，在国务院联防联控机制新闻发布会上，国家卫健委有关负责人表示，以一省包一市的方式，全力支持湖北省加强病人的救治工作，维护好人民群众的生命安全和身体健康。如今，这19省的队伍已经有了哪些进展？记者整理了19省份驰援的最新情况。

内蒙古：第四批驰援湖北医疗队出征 增派22人支援荆门开展防治工作

2月15日上午，内蒙古第四批驰援湖北医疗队出征。按照“应收尽收”和“四集中”的原则，在前期派驻荆门市141人医疗队的基础上，本次增派人员22名，全力支援荆门市开展好新冠肺炎防治工作。

本次驰援荆门的医疗团队由医生10人，包括呼吸专业、感染专业、重症专业各3人和中医1人、护士10人、工作人员2人组成。其中呼伦贝尔15人、通辽市2人、鄂尔多斯市包头市以及兴安盟各1人。

为贯彻落实国家卫生健康委省际对口支援湖北省新冠肺炎防治工作要求，自治区新冠肺炎疫情防控指挥部高度重视，自治区卫生健康委立即与对口支援地荆门市积极沟通防治需求，紧急选配人员，组织支援队员行前技术培训。自治区第四批医疗队于将与第一批医疗队汇合，针对当地疫情形势，与荆门市卫生健康部门共同制定管理方案和工作制度，开展救治工作。

同时，自治区新冠肺炎疫情防控指挥部医疗防控组决定由自治区人民医院远程医疗中心和自治区新冠肺炎医疗救治专家组，负责对荆门市重型和危重型新冠肺炎的救治提供远程医疗服务。

江西：两批医疗队定向支援随州 捐赠4辆负压救护车抵达随州

2月14日，由江西省捐赠的4辆负压救护车抵达湖北随州，将迅速投放到当地相关医疗机构，用于新冠肺炎病患的急救和转运。负压监护型救护车被业内称为“移动的N95口罩”。

“当前，正处在疫情防控最吃劲的关键阶段，我们将把自己当作随州人，把随州的事当作自己的事，与随州人民并肩战斗。”江西省支援随州市前方指挥部指挥长、省委统战部常务副部长陈敏说。

截至2月14日，江西已向湖北派出六批医疗队，其中两批定向支援随州。据统计，两个批次支援随州的医疗队共有263人。他们主要来自呼吸与危重症医学科、重症医学科、感染科、院感科、急诊科、烧伤科、麻醉科、影像科、消化科等十余个临床科室的“顶梁柱”。

浙江：首批支援医疗队抵达荆门 重症病房已收治4例危重型患者

2月14日，在湖北荆门第一人民医院（北院区），浙江省首批支援荆门的医疗队队员正式加入新冠肺炎救治队伍。2月14日上午10时许，邵逸夫医院支援湖北荆门医疗队在荆门市第一人民医院（北院区）迎来首位危重型新冠肺炎患者。截至2月14日15时30分，该病房已收治4例危重型新冠患者。

自2月12日下午抵达荆门后，医疗队随即开始了紧锣密鼓的筹备救治工作，院感考察，改造工作环境，确保每一个感染控制的环节安全；制定院感防控工作流程，督促队员严格执行；对每一位进入病房的同事进行标准预防措施培训，保证医疗队快速进入工作状态。2月13日，医疗队火速在荆门市第一人民医院（北院区）十三楼建起了重症新冠肺炎患者集中收治病房。

浙江省首批支援荆门医疗队共37人。其中，35人为浙江大学医学院附属邵逸夫医院医护人员，包括重症医学科、传染病科、呼吸科、护理部等专业，并将随行携带有创呼吸机、高流量机、专用无创呼吸机、监护仪等设备设施，组织开展重症新冠肺炎救治工作。另外2人为省疾控中心的公共卫生人员，他们将全力支援荆门做好当地重症患者医疗救治和疫情防控工作。

海南：先后派出四支医疗队支援湖北

2月14日下午，海南省支援湖北抗疫前方指挥部暨第四批支援湖北抗疫医疗队出发。

据了解，海南省支援湖北抗疫前方指挥部由海南省人大常委会副主任陆志远担任指挥长。第四批支援湖北抗疫医疗队由来自海南省人民医院、省第二人民医院、省第五人民医院、省中医院、省疾病预防控制中心、海口市人民医院、博鳌乐城国际医疗旅游先行区、省非公立医疗机构协会、省内专家组共124人组成。

“我们坚决把支援湖北抗击疫情作为一项重大政治责任和特殊使命，全力以赴投入到抗击疫情和救治患者工作中，充分发挥专业知识，用心、用情、用力完成疫情防控任务。”第四批支援湖北抗疫医疗队领队、海南省人民医院党委书记赵建农说。

据了解，目前海南已先后派出四支由医护人员组成的医疗队支援湖北，共计430余人。

天津：医疗队抵达恩施 分9组对口支援恩施不同地区

2月13日上午，天津支援利川医疗队带着捐赠物资抵达利川，14名医务人员将奔赴疫情防控一线，定点支援东方和谐医院和市疾控中心，参与新冠肺炎患者救治相关工作。

“到达利川以后，我们就都是利川人了。咱们一起抗击疫情！武汉加油！利川加油！中国加油！”医疗队临时党支部书记谭国兴说，医疗队将重点从疾病救治、流行病学调查、传染管控、检测等方面，开展综合救治援助工作。

据了解，天津支援恩施医疗队于13日乘机抵达恩施。该医疗队共117人，其中医务人员104人，包括医疗、疾控和检测人员，分为9个组对口支援恩施州不同地区。

江苏：工作方案基本明确 支援医疗队所有队员进入一线病房

2月14日下午，江苏省支援黄石医疗队所有队员进入一线病房，全面参与黄石各医院医疗、防控等工作。

据了解，医疗队将在黄石市中心医院安排16名医生、36名护士入驻，包含危重症、ICU、护理等组别，充实该医院的发热门诊、呼吸、重症护理、呼吸护理及疑似病例的排查等工作，南京医科大学附属逸夫医院19名医疗队员全部在此院区工作。26人进驻黄石“小汤山”——中医医院（黄石市传染病医院），即将开展医疗救助工作。南京医科大学附属逸夫医院医疗队已经将所携带的物品、设备清点完毕、安装到位，ECMO小组做好随时救援准备。此外，全部队员经过穿脱隔离服等专项培训，并通过考核。

前方总指挥鲁翔（南京医科大学副校长、南京医科大学附属逸夫医院院长）说，在经过两天的实地观察后，目前黄石的战疫工作方案基本明确，要加大筛查，做到“应收尽收”，调整病区，留出一定的收治空间。医疗队的主要作用是顶到一线去，补充黄石的医护队伍，争取努力把重症患者变成轻症，把危重症患者千方百计拉回来。

福建：医疗队2月16日将全面接管重症病区 将实现24小时远程会诊

2月13日，福建对口支援宜昌医疗队抵达后的第二日，医疗队正式进入宜昌市第三人民医院的重症病房。

13日上午9时，医疗队第一班的17名医生和23名护理人员进入宜昌三院的重症病区和普通病区进行临床诊疗，接下来，双方医护人员要进行3天的并轨交接，医疗队计划于2月16日全面接管重症病区，并抽出部分专家按需为宜昌市内其他医院提供会诊服务。

在一组医护人员进入重症病区的同时，另一组医疗队在宜昌三院快速搭建远程会诊中心并试机成功，这意味着，宜昌的患者可以通过互联网，接受福建医疗专家的远程诊疗，福建医疗专家可对患者前期所有诊疗资料进行直接调用和分析。据悉，医疗队与福建医科大学附属第一医院等福建当地大型综合医院确定了工作机制，将实行24小时值班，随时进行远程会诊。

此外，医疗队了解到宜昌市危重症患者占比大的实际，为降低病死率，必须减少轻症患者向重症患者转换的病例。13日下午，医疗队前方指挥部副总指挥、福建医科大学附属第一医院院长康德智组织医疗队多学科专家及三院的相关专家联合进行分析和探讨，提出了降低病死率的对策与路径，并形成规范的诊疗流程与方案，拟在宜昌三院实施后向全市推广。

黑龙江：316人医疗队驰援湖北孝感

2月12日，哈尔滨太平国际机场刚刚送别黑龙江省驰援湖北孝感的316人医疗队，2月13日，由哈尔滨医科大学附属第一医院、哈尔滨医科大学附属第二医院组成的320人医疗队准备登上前往武汉的航班，前往武汉市新冠肺炎定点收治医院危重病区增援，到最严峻、最危急的地方去。

广西：第三批支援湖北医疗队赶赴十堰 共组建8支医疗小队

2月12日，广西对口支援湖北省十堰市新冠肺炎防治医疗队出征。这是广西赴湖北省战疫的第三批医疗队。该医疗队由组织协调小组、防疫组和医疗队组成，共74人。至此，广西已先后向湖北省派出医疗队人数累计343人。

根据十堰市请求，广西共组建8支医疗小队。其中，市级疾病预防控制工作小队1支，对口支援十堰市疾病预防控制中心；市级定点医疗小队1支，对口支援十堰市西苑医院；县级定点医疗小队6支，分别对应丹江口市、郧阳区、郧西县、房县、竹山县、竹溪县。

第三批广西医疗队中的组织协调小组，由领队、副领队、联络员、医疗分队队长组成，负责医疗队在十堰市期间的组织协调工作。防疫队由疾病预防控制机构专家和脑科医院专家组成，配合十堰市各有关部门做好疫情防控工作，主要开展实验室检测、流行病学调查、消毒杀虫、心理咨询干预等工作。医疗队由医疗机构医护人员组建，分7个分队支援十堰市三区四县，主要工作是建立和健全医疗队疫情报告和管理工作制度，制定传染病防治工作计划并组织实施。

据悉，广西第三批支援湖北医疗队在十堰的主要工作为健全医疗小队工作机制、提供远程医疗服务、做好培训工作以及保障前期医用防护物资。

贵州：起运第一批15类医疗物资 保障在鄂医疗队物资供应

2月11日，贵州向支援湖北省鄂州市和江汉区方舱医院的医疗队起运第一批医疗物资，以保障在鄂医疗队物资供应。

据悉，此次运送的医疗物资由贵州省人民医院、贵州医科大学附属医院、贵州省职工医院等医疗机构筹集，共15类物资。其中，重点医用防护物资5类。

山东：赴黄冈医疗队开展“开病区”、“救病人”、“防感染”工作

1月26日凌晨，按照国家卫健委统一部署，山东医疗队到达黄冈，主要开展了“开病区”、“救病人”、“防感染”三方面的工作。

1月27日晚，山东医疗队第一个进驻尚未完工的大别山区域医疗中心，开展病区改造、创建工作。开辟出南楼四层、两个病区、共100张床位，其中12张用于重症监护，建立起基本具备收治呼吸道传染病患者条件的隔离病房。同时，评估每位待转入患者的病情，细化运转流程，制订完善方案，努力做好收治病人的各项准备工作。1月28日晚上，第一批确诊病例成功转入大别山区域医疗中心。

为确保病人万无一失，山东医疗队专门成立由重症、呼吸、护理、院感等专家组成的专家组，因人施策，制订个性化中西医诊疗方案，统筹调配、科学安排，集中人力、技术、物资等优势资源，全力做好救治工作。尤其是在重症患者救治方面，制定ICU收治标准与流程，统一药物方案和非药物措施，实现救治的规范化与同质化，做到医疗救治工作开展平稳有序。截止到2月11日18时，山东医疗队在黄冈共开辟220张床位，累计救治病人311例，重症患者20例，治愈32人。

为避免交叉感染，杜绝非战斗减员，一方面山东医疗队按照国家委“先培训，后上岗”的要求，全面强化防护业务培训和实战演练；另一方面强化消杀措施落实，制定科学的隔离病房防护用品使用、穿戴规范，绘制“12步流程图”并严格执行，针对关键环节实行“人盯人战术”，严格规范管理所有人员。

下一步山东医疗队将按照国家统一要求，重点做好以下几个方面工作：一是加强重症、危重症的抢救成功率，降低死亡率。二是将前期形成的工作手册在所有的医疗队中，尤其是县市级医院、援助队伍中进行推广，发挥更大作用。

河北：防治工作队首批队员奔赴湖北 将视情况再增派队员

河北省对口支援神农架林区防治工作队首批队员2月11日奔赴湖北。

据悉，工作队由省卫生健康委党组副书记、一级巡视员徐春芳带队，首批队员来自省发改委、省工信厅、省卫生健康委，其中医护人员来自河北医科大学第二医院、河北省中医院，主要由急诊科、感染科、呼吸科、重症医学科等科室的医生和护士组成。

此次前往神农架林区战疫前线，队员们将全力支持当地做好疫情防控工作，维护好人民群众的生命安全和身体健康。据介绍，工作队到达后将与神农架林区进行疫情防控工作对接，并将视情况再增派队员。

重庆：第二批医疗队已抵达孝感并投入救治工作

据新华社报道，2月11日，重庆支援孝感第二批医疗队157人（医务人员142人）也已抵达孝感。经过必要的业务培训后，这支医疗队13日被分别派到孝感市中心医院和大悟县、孝昌县、云梦县，立即投入救治工作。

重庆支援孝感第一批医疗队副领队潘传波说，早在1月26日，第一批医疗队144人（医务人员135人）就驰援孝感，目前分别战斗在孝感市中心医院、市第一人民医院、东南医院和汉川市人民医院。

重庆医疗队重症组60名医护人员，接管了孝感市中心医院3个隔离病区，救治的都是重症和危重患者。“刚开始病房气氛是抑郁的，患者心里非常焦虑。”来自重庆大学附属肿瘤医院的医生李蕊说，“自从中心医院第一批两名患者治愈出院，整个病房的氛围都变了，患者看到了希望！”

湖南：第三批医疗队抵达黄冈 制定“市包县”措施

据中新网消息，2月12日下午，湖南支援黄冈第三批五个小分队的队员，在各自驻地开启新冠肺炎第五版诊疗规范、防护服穿脱等系统性培训。

11日23时45分，湖南在第三批支援黄冈市医疗队抵达黄冈的第一时间，按照国家的相关要求和部署，成立了湖南省支援黄冈市新冠肺炎防治前方指挥部，由湖南省卫生工会主任高纪平担任总指挥。

“当前黄冈市新冠肺炎防治形势依然十分严峻和紧迫，为迅速进入工作状态，指挥部制定了‘市包县’的具体措施。”高纪平说，11日派出的5个医疗队已连夜下到黄冈的5个县区。

湖南支援黄冈专家组成员的主要任务是对各医疗队对口支援县区的救治工作进行巡查督导，指导重症患者的救治工作。

广东：第二批对口支援湖北荆州医疗队直奔疫情最前线

据南方日报消息，2月11日晚，广东省250名“白衣战士”组成第二批广东对口支援湖北荆州医疗队。他们和大批物资分批搭乘特殊包机，飞往湖北宜昌，随后转赴荆州，直奔疫情最前线。

为坚决打好支援荆州歼灭战，广东省制定了对口支援湖北省荆州市新冠肺炎防治工作方案，整体部署对口援助荆州疫情防控工作。

为加强对口支援组织领导，14晚，广东省对口支援领导小组副组长、省人大常委会副主任吕业升，率广东援助荆州应对新冠肺炎疫情第三批医疗队96人奔赴荆州，强力指挥荆州疫情防控救治工作，充实荆州前线医疗救治力量。医疗队成员涵盖医护、公卫和管理人员，其中医护人员来自广州、深圳、中山、江门。

山西：派出第六批援鄂医疗队 整建制支援仙桃、天门、潜江三地

据山西新闻网报道，2月11日晚，山西对口支援湖北医疗队60人出发，这是该省组派的第六批援鄂医疗队。按照国家卫生健康委统一部署，山西将以“市包县级市”的形式整建制地支援湖北仙桃、天门、潜江3个县级市，以应对新冠肺炎疫情。

据了解，山西卫健委成立了湖北前方指挥部，由省人民医院党委书记陈利民任前方指挥部临时党组织书记，心血管病医院副院长安健、山医大二院药学科主任侯瑞刚和血管外科主任董红霖分别担任各小组领队，来自大同市组派的医务人员26名和运城市组派的医务人员30名组成医疗队员分别支援仙桃和天门。

今后，山西将根据对口支援的各市需求继续派驻前方急需专业的医务人员，通过组派支援队，增加医护和疫情防控力量，帮助湖北相关地市切实落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”，保障防治服务供给，加强医疗救治和疫情处置能力，提高收治率、治愈率。按照“集中患者、集中专家、集中资源、集中救治”的原则，着力做好重症患者医疗救治，加强院内感染控制，进一步降低病死率、感染率。

当天，由山西白求恩医院、山西省人民医院、山西医科大学第一医院、山西医科大学第二医院、省肿瘤医院、省儿童医院、省第二人民医院共12名呼吸科、重症医学科医护人员组成的第五批支援湖北医疗队（重症患者救治医疗队）也出征武汉，赴华中科技大学同济医学院附属同济医院中法新城院区重症组开展救治工作。

云南：对口支援咸宁医疗队第一批成员抵达

据咸宁日报消息，2月12日下午，云南对口支援湖北咸宁医疗队第一批成员抵达。

云南对口支援咸宁医疗队前方指挥部指挥长许勇刚表示，医疗队全体队员一定不负重托，发挥专业技术，竭尽全力救治患者，为咸宁尽早打赢疫情防控阻击战贡献力量。

按照“一省支援一地市”部署，结合咸宁市疫情防控需求，云南迅速安排部署，科学选派355名医护人员、管理人员、防疫人员等组成的对口支援医疗队，赴咸宁市支援疫情防控和医疗救治工作。医疗队将组建8个专业医疗、防疫队，分赴各县市区，分组包干开展疫情防控、医疗救治工作。

此前，云南已于1月27日派出138名医疗队员支援咸宁市疫情防控工作。

辽宁：第二批医疗队投入当地防控救治工作

据新华社消息，2月14日，辽宁省第二批对口支援湖北襄阳医疗队233名队员奔赴襄阳。抵达襄阳后，医疗队会同辽宁省首批赴襄阳医疗队投入当地疫情防控救治工作。

辽宁对口支援湖北襄阳首批医疗队到达襄阳后，医护人员迅速开展培训及病房改造等工作。首批医疗队成员分成两组，一队负责襄阳市中心医院，另一队负责襄阳市第一人民医院，这两家医院都各有100多例确诊患者。到襄阳后，医疗队第一时间组织医护人员培训，并且了解当地医院收治病人、病区设置情况。之后，迅速进入状态，因地制宜准备病房改造的方案。

辽宁省在前期分批派出1300余名医护人员驰援武汉的基础上，2月12日又紧急派出由83人组成的援襄医疗队。这批援襄医疗队医护人员为中国医科大学附属盛京医院整建制选派，医师20名，护士40名，涵盖的专业包括呼吸、院感、重症、急诊等；预防、心理、中医人员则分别从辽宁省省疾控中心、省精神卫生中心和辽宁中医药大学附属医院选派。辽宁援襄医疗队将分别前往襄阳市第一人民医院、市中心医院和市疾控中心开展疫情防治工作。

为提高救治能力，辽宁省还将在中国医科大学附属第一医院设立远程会诊中心，针对襄阳市新冠肺炎重症和危重病例救治工作，提供远程会诊、远程查房、远程病例讨论等远程医疗服务。

宁夏：第二批援襄医疗队抵达襄阳

据中新网消息，2月12日，宁夏第二批援襄医疗队抵达襄阳。这批援助医疗队共79人，其中前方指挥部4人、临床医护人员73人、公共卫生医师2人，涵盖了重症医学、呼吸、急诊、妇幼等学科专业。他们分别来自宁夏回族自治区人民医院、宁夏医科大学总医院、宁夏回族自治区妇幼保健院和宁夏回族自治区疾控中心等单位。

到达襄阳后，他们分别前往襄阳市中心医院、市中西医结合医院、市传染病医院、市职业技术学院附属医院和市疾控中心，开展疫情防控救治工作。

在此之前，宁夏第一批由137人组成的援襄医疗队，于1月29日抵达襄阳市。他们分成12个小组，迅速奔赴襄阳市区以及各县市和襄州区定点治疗医院开展工作。