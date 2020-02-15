防毒防尘口罩，能防冠状病毒吗?专家:场合不同防护品不同

人民网北京2月15日电 （刘卿）“由于工作场所特殊性，工人佩戴防尘防毒口罩，能够防控新型冠状病毒吗？”今日，在国务院联防联控机制新闻发布会上，中国疾控中心研究员李涛针对网友提问说，不同工作场所，可佩戴不同类型呼吸防护用品。

李涛介绍，首先工作场所只有粉尘、烟雾等颗粒物存在，可以佩戴防颗粒物口罩，也可佩戴半面或全面面罩，面罩要配有防颗粒物滤棉空间，具有防病毒作用，其颗粒物过滤效率及密合性好，要优于医用防护口罩。

其次，如果工作场所只存在有毒有害气体或蒸汽，需佩戴防毒口罩，防毒口罩可能有半面或全面的面罩。要佩戴适宜滤毒盒或滤毒罐，防止有毒有害气体和蒸汽。在滤毒罐上加一层防颗粒物滤棉，可以同时防病毒。

“如果工作场所既有粉尘又有毒物，一般佩戴可更换的半面罩或全面罩，同时配一个尘毒组合的过滤元件，阻挡病毒。”李涛表示。