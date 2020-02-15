中科院院士周琪谈科研难点：“尽快通过安全有效性评价”

人民网北京2月15日电（欧阳易佳）今日举行的国务院联防联控机制新闻发布会，介绍了介绍药物研发和科研攻关最新进展。中国科学院党组成员、副秘书长、中国科学院院士周琪表示，药物研发需要在动物模型上做长期评价，才可走到临床。

“药物研发是人类与疾病斗争最有效手段。新药大概要经历十年才能从设想走向成药。首先要知道治疗疾病主要针对靶点，有的放矢；其次，确定药物靶点，要经过药物各种成药相关试验”，周琪说，“我们都期待一个新药的出现，但新药出现有客观限制，有时间要求也有关键流程和步骤。”

周琪表示，科学不能降低标准，一定要按照科学药物研发流程进行。“现在难的问题是，当确定可能有效的老药来拓展适应症，找到潜在化合物完成细胞水平评价时，亟待让这些药物、治疗手段尽快通过安全性和有效性评价，走上临床救治一线。”