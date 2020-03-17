专家：部署5条技术路线进行疫苗研发 部分疫苗有效性评价已完成

人民网北京3月17日电 （王国菁）17日，国务院联防联控机制就药物疫苗和检测试剂研发攻关最新情况举行发布会。会上，中国医学科学院实验动物研究所研究员秦川表示，科技攻关组同步部署了5条技术路线进行疫苗研发，研发中充分考虑了疫苗的安全性和有效性。目前已有8种疫苗在中国医学科学院进行有效性评价，部分疫苗的有效性评价工作已经完成了。

秦川介绍，新冠疫情爆发以来，科技攻关组积极推动了动物模型的研发和应用，将其作为五个攻关方向之一，组织国内的优势单位，充分利用在非典、高致病性禽流感和中东呼吸综合症等历次研究中有基础的单位，第一时间建立了动物模型，为科学家认识疾病、病原体、传播途径、药物筛选、疫苗研发等发挥了重要的作用。

动物模型是什么？秦川称，动物模型是实验室里研制的新冠“病人”。疫苗和药物都要经过这种特殊的“病人”的检验，才能用到真正的病人身上。中国医学科学院已经建立了表达人病毒受体的人源化转基因小鼠模型，也建立了恒河猴模型。这些最早成功并经过鉴定的动物模型，突破了药物和疫苗从实验室走向临床的关键技术瓶颈，再现了疾病发生发展的动态过程，加深了人们对新冠肺炎的认识。

秦川表示，目前动物模型在三方面发挥了作用：一是明确病毒传播途径，中国医学科学院通过动物模型定性研究了气溶胶、粪口传播等多种途径的可能性，实验结论纳入了国家卫健委新冠肺炎诊疗方案第六版。

二是用于药物的筛选。动物模型很快筛选到了有效的成药，并已经用到临床救治中。

三是验证疫苗的有效性。科技攻关组同步部署了5条技术路线进行疫苗研发，研发中充分考虑了疫苗的安全性和有效性，这个过程是严格按照国家法律法规程序开展的。目前已有8种疫苗在中国医学科学院进行有效性评价，部分疫苗的有效性评价工作已经完成了。