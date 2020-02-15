上药药材为保障一线医护人员身体健康提供助力

随着抗击新型肺炎病毒战役打响，各方人士纷纷向疫情地区伸出援助之手。近日，上海医药旗下上海市药材有限公司（以下简称：上药药材）关注上海援鄂医疗队身体健康状态，向驻扎在武汉火神山医院的上海海军军医大学援鄂医疗队一线医护人员捐赠上药神象野山参粉，为前线医护人员的身体健康保驾护航。

新冠肺炎疫情发生后，上海援鄂医疗队受到上海市政府、上海市卫健委的重托，以最好的状态和武汉当地医护人员共同抗击新型肺炎病毒。在武汉金银潭医院的这些日子，上海援鄂医疗队担负着重症患者的救治工作，不断根据临床资料来决定治疗方案。除了金银潭医院外，武汉火神山医院也活跃着上海海军军医大学援鄂医疗队一线医护人员的身影。这些医护人员们不停地忙碌奔波，力图可以更多救治病人。

随着任务的加重，奔波于前线的医护人员也夜以继日，分秒必争。在一线的医护人员常常十几小时不吃不喝，超负荷工作量，这对医护人员的身体健康状况带来了极大挑战。对此，上药药材向驻扎在武汉火神山医院的参与上海海军军医大学援鄂医疗队的一线医护人员捐赠了野山参粉。

据上药药材工作人员表示，一线医护人员是这场战疫的保障。上药药材通过上海拥军优属基金会，向奋战在抵御新型冠状病毒肺炎最前线医疗队及家属捐赠物品，是想为他们增加一份健康保障。