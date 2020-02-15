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感冒、流感和新冠肺炎咋区分？

刘芳 张雷

2020年02月15日09:28 来源：人民网-人民日报海外版

　　“最近一直干咳，难道我被传染了？”“感染新型冠状病毒后有哪些症状？出现发热、乏力、干咳等症状，就意味着感染了新型冠状病毒吗？如何区分感冒、流感和新型冠状病毒感染肺炎？什么是普通感冒？什么是流感？新型冠状病毒感染的肺炎又有何症状？”近期，网上不停地更新着这些文章。许多人一边对照自己的症状，一边认真读着。刚确定自己得的不是感冒，不是流感，但又出现了刺激性干咳，严重时又会感觉呼吸时发憋，“完了，这次可能真的是感染了新型冠状病毒了！”

　　作为耳鼻喉科医生，我们想说，不必慌张，一直干咳不一定是被传染了新型冠状病毒。过敏性鼻炎患者也会出现一种症状：刺激性干咳，咳嗽严重时甚至会出现呼吸发憋情况。现正值冬春交际之时，过敏季遭遇流感高发季，又有新型冠状病毒肆虐全国，局部大范围暴发新型冠状病毒感染性肺炎，难免会引起众多惶恐。如最近一直干咳，如何居家判断是否感染了新型冠状病毒？

　　第一，针对现在出现的新型冠状病毒进行自我排查：1、是否到过疫区；2、是否接触过发热病人；3、是否有发热、乏力的现象。

　　若是有任一上述病史及症状，就必须遵照传染病法的相关规定，立即自我隔离，做好防护后至最近的定点医院进行诊治。

　　第二，若无任一上述病史及症状，仅表现为干咳，而且是刺激性阵发性咳嗽，考虑是否有“过敏性鼻炎，过敏性咽喉炎，过敏性支气管炎甚至哮喘”等病史。过敏性哮喘患者在冬春季节，常以咳嗽、胸闷、气短、呼吸困难为首要症状；近日北京的气温不断攀升，随着春季的到来，一些季节性过敏性鼻炎患者也常伴有咽痒、刺激性干咳。

　　因此我们建议，严重的季节性过敏性鼻炎或季节性哮喘患者，可以在预计发病的两周前使用鼻喷激素或服用抗过敏药物（例如氯雷他定片，依巴斯汀片，孟鲁司特钠片等），可预防或减轻症状发作强度。若是已出现明显鼻痒、喷嚏、鼻涕及刺激性干咳，严重时甚感呼吸发憋不畅，也不必焦虑、慌张，可至医院耳鼻喉科专科就诊。

　　在新型冠状病毒肆虐的当下，注意防护，不要恐慌，采取媒体宣传的正确防护措施，避免进入人员密集的场所，就能有效地预防和控制病毒的传播。

　　（刘芳系首都医科大学附属北京康复医院耳鼻咽喉科主任、副主任医师。张雷系首都医科大学附属北京康复医院耳鼻咽喉科主治医师）

(责编：董童、杨迪)


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