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游泳耳朵进水别乱掏

冯帅

2019年08月28日14:23 来源：健康报网

游泳既能清凉解暑，又能锻炼身体，但是游泳时耳朵进水该怎么办呢？此时，人们都非常迫切地想把水排出来，甚至用不干净的耳挖勺、夹子、小钥匙等掏耳朵，这样虽然可侥幸将水屏障破坏，使水流出，但也容易对耳道造成损伤。如果游泳的水域不洁净，受伤的耳道壁会因此发生感染，出现外耳道炎、外耳道疖肿、鼓膜炎等。如果本身存在鼓膜穿孔，还有引起化脓性中耳炎的危险。

　　那么，外耳道进水后该如何及时排出呢？

　　单足跳跃法：进水的一侧耳向下，拉住耳廓，同侧脚落地，另一侧抬起，连续跳跃几次，借重力作用使水向下从外耳道流出。

　　活动外耳道法：连续用手掌压迫耳屏或者用手指牵拉耳廓，或反复地做张口动作，活动颞颌关节，均可使外耳道不断上下左右活动，进而使水从耳道流出。

　　外耳道清理法：用干净的细棉签或将洁净的纸巾捻成细纸卷轻轻探入外耳道，一旦接触到水屏障即可把水吸出。

　　当然，因为脑部和耳部之间有多重屏障，一般情况下耳道进水不会进入脑部，无需过度焦虑而急于处理。但如果使用上述方法均不能将耳道里的水去除，一定到医院寻求医生帮助，不可用硬物挖耳，以免加剧耳道损伤。（作者冯帅）

(责编：赵丰(实习生)、杨迪)


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