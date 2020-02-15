国家卫生健康委：2月14日0—24时新增确诊病例2641例 累计治愈出院8096例

人民网北京2月15日电（董童）国家卫生健康委于15日在官网发布的《截至2月14日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”)称，2月14日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2641例，新增重症病例849例，新增死亡病例143例（湖北139例，河南2例，北京、重庆各1例），新增疑似病例2277例。当日新增治愈出院病例1373例，解除医学观察的密切接触者30081人。

情况显示，截至2月14日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例56873例（其中重症病例11053例），累计治愈出院病例8096例，累计死亡病例1523例，累计报告确诊病例66492例，现有疑似病例8969例。累计追踪到密切接触者513183人，尚在医学观察的密切接触者169039人。

湖北新增确诊病例2420例（武汉1923例），新增治愈出院病例912例（武汉486例），新增死亡病例139例（武汉107例），现有确诊病例48175例（武汉34289例），其中重症病例10152例（武汉8335例）。累计治愈出院病例4774例（武汉2502例），累计死亡病例1457例（武汉1123例），累计确诊病例54406例（武汉37914例）。新增疑似病例1216例（武汉507例），现有疑似病例5534例（武汉2265例）。

情况提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例84例：香港特别行政区56例（出院1例，死亡1例），澳门特别行政区10例（出院3例），台湾地区18例(出院1例)。