银保监会：提高对受疫情影响的小微企业不良贷款容忍度

人民网北京2月14日电（记者崔元苑） 14日，国务院联防联控机制就介绍加大疫情防控财税支持力度情况、加大对受疫情影响企业特别是小微企业金融支持力度情况召开新闻发布会。银保监会普惠金融部主任李均锋从监管方面介绍了对受疫情影响的小微企业的政策安排。要求各地方银保监局和各银行业金融机构要按照特事特办、急事急办、突破常规、精准施策的原则，鼓励大胆创新。

李均锋表示，在监管政策上主要有四个方面的考虑：

第一，在贷款分类上，因疫情影响出现贷款逾期的，在一定的延缓期限内还款不计入不良贷款、不影响小微企业信用记录。

第二，允许银行进一步提高不良贷款的容忍度，对受疫情影响比较大的地区和行业的小微企业，不良容忍度可以再提高一些。

第三，进一步落实尽职免责要求，如果有充分证据证明小微企业受疫情影响不能还款的，视为不可抗力，银行对经办人员和相关管理人员应该免予追究责任。

第四，对小微企业受疫情影响导致不良贷款、形成损失的，鼓励银行业金融机构适当地简化内部认定手续，加大自主核销力度。