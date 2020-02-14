财政部：做好政策预案 帮助中小企业缓解经营困难

人民网北京2月14日电（记者崔元苑） 14日，国务院联防联控机制就加大疫情防控财税支持力度情况、加大对受疫情影响企业特别是小微企业金融支持力度情况召开新闻发布会。财政部税政司司长王建凡介绍了疫情防控背景下帮助中小微企业渡过难关的税费优惠政策。他指出，小微企业税费政策在现行的税费优惠政策里占有很大比重。下一步将在落实好现有政策的基础上，关注中小企业在这次疫情中面临的各种各样的困难，准备好政策预案，帮助企业缓解经营困难，促进恢复生产生活秩序，保持经济平稳运行。

“对小微企业的政策可以分成几个层次。” 王建凡介绍说，第一个层次是现有的针对企业的税收方面的优惠政策。没有区分企业规模，所有企业只要符合条件都可以享受，包括2019年实行更大规模的减税降费，制度性的、长期有效的税制改革都会惠及到这些小微企业，当然其他企业也都会享受到。这是一个很大的政策红利包。

第二个层次是单独针对小微企业的特殊政策安排。所有的小微企业普遍适用的政策里，月销售额10万元以下的增值税小规模纳税人不用缴纳增值税，月销售额不超过10万元意味着年销售额不超过120万，年应纳税所得额低于300万以下的小型微利企业实际税负不会超过10%。一般企业适用的税率是25%的法定税率，所以说，小微企业在税率方面优惠力度是比较大的。

第三个层次，去年实施更大规模的减税降费，授权各省、自治区、直辖市人民政府来决定的税收优惠选项里有一项是在50%的幅度内减征“六税两费”，各个地方都在顶格实施这项税收优惠政策，现在大量的小微企业还在继续享受这个红利。

第四个层次，专门针对小微企业免征42项中央级的行政事业收费，还免征水利建设基金、文化建设费、残疾人就业保障金等政府性基金，这是第一类。

第二类是专门针对缓解小微企业融资难、融资贵问题，在税收里面有特殊安排。

其中，鼓励金融机构向小微企业提供更优惠的在贷款和金融服务方面主要有：一是对金融机构、对小微企业和个体工商户贷款利息收入免征增值税单户授信额度确定在一千万，单户授信只要在一千万以内的企业贷款利息是免征增值税的。二是对纳税人为小微企业个体工商户提供融资担保的担保费和再担保费的收入免征增值税。三是对金融机构与小微企业签订借款合同免征印花税，还有金融企业计提的中小企业的贷款损失准备可以税前扣除。

第三类是税收促进企业创新的政策。科技型企业是其中很重要的一个领域。比如研发费用加计扣除比例由原来的50%提高到75%，高新技术企业适用15%的优惠税率，所有企业只要符合高新技术企业都可以享受。针对创投企业，天使投资人的一些政策导向也非常明显。

王建凡表示，下一步将关注政策实施情况，在落实好现有政策的基础上，对各方面反映的突出问题及时研究政策预案，关注中小企业在这次疫情中面临的各种各样的困难，准备好政策预案，帮助企业缓解经营困难，促进恢复生产生活秩序，保持经济平稳运行。