银保监会：对受疫情影响较大的小微企业 贷款利率要再适当下调

人民网北京2月14日电（王国菁）14日下午，国务院联防联控机制就加大疫情防控财税支持力度情况、加大对受疫情影响企业特别是小微企业金融支持力度情况召开新闻发布会。会上，银保监会普惠金融部主任李均锋表示，受疫情影响，很多小微企业财务负担进一步加重。五家大型银行要发挥带头作用，对湖北省等受疫情影响比较大地区的小微企业贷款利率可在前两年降低的基础上再适当下调。

李均锋指出，银保监会和银行近两年来一直在不遗余力地推动降低小微企业融资成本。2018、2019年，每年推动银行降低小微企业融资成本在1个点以上。

李均锋表示，在当前对抗疫情的特殊时期，为进一步推动降低小微企业融资成本，银保监会准备采取以下五项特殊政策措施：

一是从全年看，要推动所有银行业金融机构普惠型小微企业贷款综合融资成本，在前两年降低的基础上力争再降低0.5个百分点以上。

二是引导银行业金融机构对受疫情影响比较大的小微企业降低贷款利率。五家大型银行要发挥带头作用，对湖北省等受疫情影响比较大地区的小微企业贷款利率可在前两年降低的基础上再适当下调。目前五家大型银行的贷款利率为4.7%，对受疫情影响大的地区争取继续加大利率优惠力度。

三是对受疫情影响现金流面临困难的企业，银行要和企业合理协商还本付息的方式，避免因贷款逾期产生的罚息等额外成本，让银行和企业共渡难关，同舟共济。

四是鼓励倡导银行进一步践行社会责任，在自身财务可承受的范围内，对受疫情影响比较大的小微企业适当减收一段时间的贷款利息。部分银行已经提出来减收一个月或几个月的贷款利息。

五是坚决杜绝银行对小微企业在贷款过程中的乱收费情况，要求银行对小微企业贷款只收息、不收费，同时要求银行在小微企业贷款中不能附加其他条件。鼓励银行业金融机构在同小微企业做正常的中间业务和规范的收费环节中，加大对小微企业的减免力度。

李均锋强调，在今年这个特殊情况下，努力使小微企业融资成本进一步下降，使银行和企业能够共渡难关，同舟共济。