中国人民银行：受疫情影响严重企业到期还款困难 可展期或续贷

人民网北京2月14日电 （记者许心怡）14日，国务院联防联控机制就加大疫情防控财税支持力度情况、加大对受疫情影响企业特别是小微企业金融支持力度情况召开新闻发布会。中国人民银行金融市场司副司长彭立峰表示，疫情发生以来，部分企业的生产经营受到了冲击。前期中国人民银行已会同财政部等五部门出台了强化金融支持疫情防控的30条政策措施。后续的工作重点就是抓好落实，帮助企业度过难关。

彭立峰指出，具体来说，一是量要增，要加大信贷支持力度，保持贷款合理增速。价要减，要降低贷款利率，减免服务费用，降低企业融资成本。结构要优化，要增加信用贷款和中长期贷款投放，加大对小微和民营企业支持力度。效率要提高，要简化审批流程，审批放贷要快。

二是金融机构要灵活调整还款安排，对受疫情影响严重的企业到期还款困难的，可予以展期或续贷。对有发展前景但受疫情影响暂遇困难的企业，不得盲目抽贷、断贷、压贷。

三是各级政府性融资担保和再担保机构要取消反担保要求，扩大担保规模，将放大倍数逐步提高至10倍；降低担保和再担保费，将平均担保费率逐步降至1%以下。受疫情影响严重地区的融资担保和再担保机构，国家融资担保基金减半收取担保费。