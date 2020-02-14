财政部：出台财政政策 主要支持重要医用物资、生活必需品等五类企业

人民网北京2月14日电（王国菁）14日下午，国务院联防联控机制就加大疫情防控财税支持力度情况、加大对受疫情影响企业特别是小微企业金融支持力度情况举行新闻发布会。会上，财政部应对疫情工作领导小组办公室主任、社会保障司司长符金陵表示，疫情发生以后，对部分行业特别是中小微企业带来了一定影响，部分企业尚未复工复产。在党中央、国务院的领导下，财政部会同相关部门出台了一系列财政政策，包括中央政策贴息政策。

符金陵介绍，主要支持五类企业为重点保障企业。一是重要医用物资企业；二是生产重要医用物资的重要原辅材料生产企业、重要设备制造企业和相关配套企业；三是生产重要生活必需品的骨干企业；四是重要医用物资收储企业；五是为应对疫情提供相关信息、通信服务和服务系统的企业，以及承担相应物资运输、销售任务的企业。

符金陵强调，这些政策精准聚焦，针对疫情防控工作直接相关的企业，目前正推动相关部门抓紧推动政策落实落细，帮助重点保障企业尽快恢复生产经营。下一步统筹考虑疫情变化对经济的影响，现有政策实施效果等因素，加强宏观研判，做好前瞻性有针对性的政策储备，根据后续工作的需要拟定相关政策来帮助企业，特别是中小微企业减轻负担，尽快复工复产。