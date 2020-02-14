银保监会：小微企业受疫情冲击明显 纾困贷款需求突出

人民网北京2月14日电 （记者许心怡）14日，国务院联防联控机制就加大疫情防控财税支持力度情况、加大对受疫情影响企业特别是小微企业金融支持力度情况召开新闻发布会。银保监会普惠金融部主任李均锋表示，疫情对经济生活各个方面都带来了影响，小微企业数量大、抗风险能力弱，在这次疫情中受影响冲击更明显。特别体现在种植养殖、批发零售、住宿餐饮、物流运输、文化旅游、制造出口这些劳动密集型的行业，小微企业正常经营活动受到影响较大。

据李均峰介绍，在疫情影响下，小微企业对融资需求发生了变化，主要体现在三个方面：一是现金流吃紧，纾困、救急的贷款需求突出。大量小微企业因疫情停工停产，但仍然需要支付工资、租金等，收少了，支没有减少，所以需要应急救急贷款。

二是小微企业复产复工以后，新增信贷需求旺盛。前一段受春节和疫情的影响，企业普遍停工停产，最近一些企业复工复产以后对外部的融资需求进一步增加。

三是一些企业短期内的偿还贷款能力下降，还款压力增加，贷款需要展期、延期，也增加了不良贷款的潜在风险。