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财政部公布疫情防控经费：截至2月13日各级财政支出805.5亿元

2020年02月14日15:45 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月14日电 （记者许心怡）14日，国务院联防联控机制就介绍加大疫情防控财税支持力度情况、加大对受疫情影响企业特别是小微企业金融支持力度情况召开新闻发布会。财政部应对疫情工作领导小组办公室主任、社会保障司司长符金陵表示，疫情爆发后，各级财政部门按照党中央国务院的决策部署，出台了一系列的财税保障政策，切实地做好经费保障工作。财政部建立了全国财政系统疫情防控经费的日报制度，实时跟踪各地方经费保障情况，截至2月13日各级财政支出805.5亿元，其中中央财政支出安排了172.9亿元。

发布会上，符金陵介绍了中央财政安排资金的具体投向：一是拨付湖北省疫情防治资金10亿元，作为综合性的财力补助，由湖北省统筹用于疫情防控的相关支出；二是拨付湖北等各地疫情防控资金44亿元，用于患者医疗救治费用的补助、一线医务人员临时性工作补助、防控设备、物资采购等方面；三是拨付湖北省中央基建投资补助资金5亿元，主要用于支持武汉雷神山、火神山两个医院基本建设和设备购置，以及相关医院重症治疗病区建设；四是拨付基本公共卫生服务经费和基层防疫经费99.5亿元。此外对于科研攻关即疫苗研发，以及中央医药物资储备等经费也足额做了安排。

对于各地疫情防控经费支出情况，符金陵表示，目前各地实际支出410亿元，主要用于设备和防护物资采购，疫情防控人员补助和医疗救治费用补助等方面。

(责编：刘卿、李栋)


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