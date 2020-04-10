财政部：将下达约530亿元的困难群众救助补助资金

人民网北京4月10日电 （许心怡）10日，国务院联防联控机制就完善疫情期间困难群体的政策保障工作情况举行发布会。会上，财政部社会保障司副司长王新祥表示，这次新冠肺炎疫情对困难群众的生活造成了比较大的影响，同时也加大了地方相关支出压力。为了帮助各地做好困难群众兜底保障工作，同时落实好国务院关于阶段性加大价格临时补贴力度的要求，财政部在前期已经提前下达1030亿元的基础上，很快还要下达约530亿元的困难群众救助补助资金，这两部分加起来，一共是安排了1560亿元，已经超过去年全年的实际执行数。

王新祥指出，这项资金是困难群众的救命钱，一分一厘都要用好、管好。为此，财政部和民政部等有关部门不断完善政策措施，加大监管力度，努力突出三个原则。一是突出“精准”。无论是对象的认定，还是标准的制定，都要力求精准，努力避免错保或漏保现象。二是突出“及时”。目前大部分的社会救助待遇都是通过社会化方式发放的，就是按照有关程序直接将资金支付到困难群众个人账户或者相关机构账户，最大限度减少了中间环节。三是突出“安全”。财政部指导各地不断加大信息公开力度，在分配下达资金之后，要主动将分配结果向社会公开。同时，也要求各地加大对发放对象、具体发放金额等内容的公开公示力度。

王新祥表示，下一步，财政部将和有关部门继续加强管理，管好用好困难群众救助补助资金，确保资金使用的安全、及时、高效。